¿Quién es Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán detenido por extorsión?

El alcalde fue detenido tras un operativo en Oax. Foto:FB Miguel Sánchez Altamirano

La mañana de este miércoles el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, por el presunto delito de extorsión agravada.

A través de su cuenta de X, el funcionario federal explicó que el sospechoso contaba con una orden de aprehensión y que las investigaciones realizadas lo relacionan con una estructura criminal dedicada también al cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.

Junto con el edil fue detenido, tras un fuerte operativo en Oaxaca, Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, a quien se le acusa de los mismos delitos.

Harfuch explicó que para afectar la capacidad financiera de los detenidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas “relacionadas con esta investigación“.

En el marco de la política de Cero Impunidad instruida por la Presidenta @Claudiashein, durante un despliegue operativo en Oaxaca, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @Defensamx1, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la @FISCALIA_GobOax y @SSPC_GobOax, detuvieron a… pic.twitter.com/6xlOskXAh7 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 23, 2026

¿Quién es Miguel “N”, alcalde de Juchitán?

Miguel Sánchez Altamirano, de 37 años, es conocido como “Miguel Quetu” en su región, es licenciado en la carrera de Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca e hijo de Miguel Sánchez, exlíder de la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI) y quien lo involucró desde niño a la vida política.

Cabe destacar que su familia tiene antecedentes en el tema de la lucha social de izquierda en la región.

Fue secretario particular en el Ayuntamiento de Juchitán y posteriormente ganó la alcaldía en el 2024 bajo la bandera de Morena, el Partido Verde (PVEM) y Fuerza por México.

Sin embargo, ahora se encuentra detenido por sus posibles nexos con el grupo “Los Cromos”, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Istmo.

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