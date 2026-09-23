Sheinbaum acelera construcción de trenes de pasajeros: promete 2 mil 400 km de vías

Se construirán más de 2 mil 400 kilómetros de trenes. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante su administración se contempla la construcción de 2 mil 400 kilómetros de infraestructura ferroviaria, con una inversión estimada de 750 mil millones de pesos.

Entre los proyectos que ya están en marcha se encuentran los trenes Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.

Durante la conferencia matutina de este 23 de septiembre, Sheinbaum también dio a conocer los avances de las obras y señaló que se espera que en 2027 comiencen operaciones los trenes AIFA-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro. A la fecha, dijo, la construcción de los proyectos ferroviarios ha generado alrededor de 60 mil empleos directos.

Así avanzan los trenes que ya están en construcción

De acuerdo con los datos presentados por la presidenta, el Tren Ciudad de México-Pachuca registra un avance de 45%, mientras que el Ciudad de México-Querétaro alcanza 31%.

El Querétaro-Irapuato lleva un avance físico de 22% y el Saltillo-Nuevo Laredo, que contempla la ruta Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, registra cerca de 10%.

A estos proyectos se suma el Tren Maya de carga, con un avance de 67%.

Sheinbaum señaló que una de las funciones de los trenes será conectar distintas ciudades y regiones, además de facilitar los traslados entre las zonas que queden integradas a las nuevas rutas.

“Conecta regiones, conecta ciudades (…) y cómo esa conectividad genera desarrollo económico en cada lugar”, dijo durante la conferencia.

¿Qué rutas forman parte del plan ferroviario?

Dentro del programa presentado por el Gobierno federal se contemplan mil 600 kilómetros de los llamados Trenes del Norte, con rutas como Ciudad de México-Nuevo Laredo y Ciudad de México-Guadalajara.

También se contemplan alrededor de 550 kilómetros del Tren Interoceánico, donde se trabaja en distintas zonas para mejorar el trazado ferroviario.

Además, están en construcción los proyectos AIFA-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro, mientras que posteriormente comenzarán las obras de Irapuato-Guadalajara y Querétaro-San Luis Potosí-Saltillo.

El AIFA-Pachuca tiene un presupuesto asignado de 47 mil 727 millones de pesos y trabaja actualmente con 10 frentes de construcción. Para el Ciudad de México-Querétaro se reportó una inversión de 143 mil 435 millones de pesos y 14 frentes activos.

¿Cuándo comenzarían a operar algunos de estos trenes?

La previsión presentada es que AIFA-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro comiencen operaciones durante 2027. En el caso de la segunda ruta, Sheinbaum ya había señalado que se esperaba su conclusión para el segundo semestre de ese año.

El plan también contempla que los nuevos trenes conecten zonas metropolitanas y localidades de distintos estados. Según los datos presentados durante la conferencia, los proyectos podrían beneficiar a más de 41.3 millones de personas y reducir en promedio 40% los tiempos de viaje.

Mientras avanzan las nuevas rutas, el Gobierno federal reportó también el funcionamiento de servicios como El Insurgente, que conecta Santa Fe con Observatorio y Toluca, y el tren Felipe Ángeles, entre Buenavista y el AIFA.

En conjunto, Sheinbaum planteó que la construcción ferroviaria continuará durante el sexenio, con proyectos de pasajeros y carga que buscan ampliar la red existente y conectar distintas regiones del país.

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