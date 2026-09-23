Al menos 6 estudiantes y mujeres desaparecidas, entre las víctimas recientes de feminicidio en México

Feminicidios en México causan alerta. Foto: Cuartoscuro

México volvió a enfrentar una jornada marcada por la violencia contra las mujeres. En menos de 24 horas fueron localizadas sin vida Alma González Montiel, Joselyn Sandoval Calderón y María Isabel Trejo Padrón, tres casos ocurridos en Puebla, Estado de México y San Luis Potosí que reavivaron la preocupación por los feminicidios y las desapariciones de mujeres en el país.

En las últimas semanas, al menos seis estudiantes universitarias fueron víctimas de feminicidio. Los hallazgos se suman a otros casos registrados durante 2026, que han generado indignación pública, movilizaciones y exigencias de justicia por parte de familiares, colectivas y organizaciones de derechos humanos.

Tres casos conocidos en menos de un día

La búsqueda de Alma González Montiel, profesora de Educación Física de 40 años, terminó con la identificación de su cuerpo en el municipio de Cuautinchán, Puebla.

La docente, que trabajaba en la primaria Luz y Amor de San Pablo del Monte, Tlaxcala, había sido reportada como desaparecida desde el 17 de septiembre. Su cuerpo fue localizado entre la maleza junto a un camino de terracería y la Fiscalía estatal mantiene abiertas las investigaciones para determinar las causas de su muerte.

En el Estado de México, la mañana del 23 de septiembre fue localizado el cuerpo de Joselyn Sandoval Calderón, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), quien había sido reportada como desaparecida dos días antes en Teotihuacán.

La joven fue encontrada a un costado de la autopista México-Pirámides, en Axapusco. Los reportes preliminares indican que presentaba una lesión por arma de fuego en la cabeza.

Ese mismo día, autoridades de San Luis Potosí confirmaron la localización sin vida de María Isabel Trejo Padrón, de 35 años de edad, quien contaba con ficha de búsqueda desde el 21 de septiembre.

Su cuerpo fue encontrado en una propiedad abandonada cercana a la carretera federal 70, en el municipio de San Nicolás Tolentino. Las primeras investigaciones apuntan a que presentaba signos de violencia.

Casos que marcaron 2026

Los tres hallazgos más recientes ocurrieron en un año que ha estado marcado por varios casos de alto impacto.

Uno de los más mediáticos fue el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio adscrita a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), asesinada en Cuautla durante septiembre.

El caso adquirió relevancia internacional tras las declaraciones de su familia en España y culminó con la captura de un presunto responsable identificado por las autoridades como “El Trompas”.

También generó indignación el feminicidio de Karla Margarita Pérez, estudiante de Medicina de 22 años de la Universidad de Guadalajara, quien desapareció en Zapopan y posteriormente fue localizada sin vida. La Fiscalía de Jalisco detuvo al presunto responsable, quien trabajaba como conductor de una aplicación de transporte.

Una universidad golpeada por la violencia

La comunidad de la UAEM enfrentó además varios casos que encendieron las alertas durante el año.

El primero fue el de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de Contaduría de 18 años del campus Cuernavaca. Desapareció el 20 de febrero cuando se dirigía a clases y su cuerpo fue localizado el 2 de marzo. Su novio fue detenido como presunto responsable.

Días después se registró el caso de Karol Toledo Gómez, estudiante de 18 años de la misma institución, localizada sin vida el 5 de marzo en Coatetelco tras varios días desaparecida.

Posteriormente ocurrió el caso de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, estudiante vinculada a la UAEM e hija de una académica universitaria. Fue reportada como desaparecida el 24 de mayo y encontrada sin vida el 2 de junio en Tepoztlán.

Hasta el momento no existe información pública sobre personas detenidas o sentencias relacionadas con los casos de Karol Toledo y Michelle Itzayana.

Las cifras de la violencia: 380 feminicidios y 870 homicidios dolosos de mujeres en seis meses de 2026

Los casos recientes ocurren en medio de una problemática que continúa afectando al país.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero a julio de 2026 se registraron 380 feminicidios y 870 homicidios dolosos de mujeres, para un total de mil 250 muertes violentas de mujeres.

Además, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta que mil 125 mujeres desaparecidas durante 2026 permanecen sin ser localizadas.

Actualmente, más de 27 mil mujeres siguen desaparecidas en México, y casi siete de cada 10 tienen entre 10 y 34 años de edad.

Mientras avanzan las investigaciones en Puebla, Estado de México y San Luis Potosí, las familias de las víctimas vuelven a exigir lo mismo que en decenas de casos anteriores: justicia, esclarecimiento de los hechos y acciones que permitan frenar la violencia contra las mujeres.

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