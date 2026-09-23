Google celebra el Mes de la Herencia Hispana con un Doodle dedicado al pop latino

Google lanzó un Doodle inspirado en el pop latino. Foto: Envato

Google estrenó este miércoles un Doodle inspirado en el arte pop latino para celebrar el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos. La iniciativa incluye una playlist de 100 canciones y nuevas colecciones de música, televisión y libros durante la celebración.

El logotipo aparece en tonos rosados y morados, acompañado por elementos vinculados con la música latina. Entre ellos destacan un bongó y una trompeta.

El diseño forma parte de una programación especial que la compañía desarrolló para el Mes de la Herencia Hispana. La celebración comenzó el 15 de septiembre y se extenderá hasta el 15 de octubre.

Google también preparó una selección musical de 100 canciones que reúne diferentes etapas y estilos del pop latino. La lista está disponible a través de YouTube Music.

¿Qué canciones aparecen en la playlist de Google de pop latino?

“Conga”, interpretada por Miami Sound Machine y Gloria Estefan, ocupa el primer lugar de la selección. La canción alcanzó reconocimiento internacional durante la década de los 80.

El segundo puesto corresponde a “Amor prohibido”, de Selena. Después aparecen “Hips Don’t Lie”, de Shakira junto a Wyclef Jean, “El amor de su vida”, de Grupo Frontera y Grupo Firme, y “Si antes te hubiera conocido”, de Karol G.

La selección también reúne canciones de Luis Fonsi y Daddy Yankee, Maluma, Rocío Dúrcal, Bad Bunny, Aventura, Ozuna, Luis Miguel, Maná, Rosalía, Calle 13 y Jarabe de Palo.

La propuesta busca reunir canciones de distintas generaciones y mostrar la presencia que ha tenido la música latina dentro de la cultura popular. Google la presenta como una muestra de grandes canciones de la historia de la música latina.

Google TV tendrá contenidos especiales durante el mes

La celebración también llegará a Google TV con nuevas colecciones que se renovarán cada semana. La compañía organizó alrededor de cuatro categorías.

Ritmos reunirá éxitos clásicos y actuales disponibles mediante YouTube Music. Historias estará dedicada a telenovelas, mientras que Conexiones ofrecerá noticias en vivo en español.

La cuarta categoría será Inspiración, con películas relacionadas con reconocidos talentos latinos. Google señaló que las colecciones buscan mostrar distintas expresiones de la cultura latina durante el mes.

¿Qué otros contenidos ofrecerá Google?

Google Play Libros incorporará colecciones de obras de las escritoras Reyna Grande y Samantha Saldívar. La primera es una autora mexicana, mientras que Saldívar es estadounidense.

YouTube, por su parte, utilizará sus canales sociales para presentar a creadores y artistas latinos que compartirán sus perspectivas y experiencias.

Estas iniciativas se suman a otros proyectos que Google mantiene durante el año para destacar la cultura latina. Entre ellos están la serie Latino Artists de Chrome y Latino Art Now, disponible en Google Arts & Culture.

El Doodle de este miércoles funciona así como el punto de partida de la programación especial de Google para una celebración que durante un mes reconoce la historia, las expresiones culturales y las contribuciones de las comunidades hispanas y latinas en Estados Unidos.

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