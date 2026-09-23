Denuncian campaña de Coca-Cola con Luis Miguel ante Cofepris

Denuncian campaña de Luis Miguel Foto: Cuartoscuro

Luis Miguel se convirtió en el rostro de una campaña publicitaria de Coca-Cola, pero ahora la asociación civil El Poder del Consumidor anunció que presentó una denuncia por dicha publicidad.

A través de un comunicado publicado el 21 de septiembre, dieron a conocer que la acusción fue presentada ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) porque, según la asociación, “infringe las disposiciones sanitarias que regulan la publicidad de productos con sellos de advertencia”.

¿Qué norma incumpliría la campaña de Coca-Cola con Luis Miguel?

La publicidad que se difunde a través de las redes sociales, según El Poder del Consumidor, narraría la idea de que la mexicanidad está relacionada con dicha bebida.

“El uso de la imagen de Luis Miguel contraviene el artículo 24 Bis del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad (RLGSMP), que ordena que los productos con etiquetado de advertencia no deben utilizar celebridades en su publicidad”, se lee en el comunicado.

También la asociación acusa a la campaña de contribuir a la normalización e incentivar el consumo de bebidas que se asocian al padecimiento de enfermedades no transmisibles.

“Recordemos que México se encuentra entre los países con mayor consumo de bebidas azucaradas a nivel mundial, y que esto se relaciona con más de 230 mil nuevos casos anuales de diabetes y enfermedades cardiovasculares en adultos”, continúa el escrito.

Entre los datos utilizados para fundamentar la denuncia están los del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el cual menciona que “el consumo de bebidas azucaradas en México provoca la muerte de alrededor de 40 mil personas cada año”.

De momento, la empresa detrás de la campaña publicitaria o el propio Luis Miguel no han mencionado nada sobre este caso. Por su parte, no se ha informado más sobre el procedimiento.

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