Head Start, refugios y ayuda alimentaria: la victoria legal que protege a familias de estatus migratorio mixto

El fallo solo beneficia a los estados demandantes como California y NY. Foto: AFP

Una jueza federal anuló las reglas con las que el gobierno de Donald Trump buscaba impedir que inmigrantes sin un estatus migratorio considerado “calificado” usaran programas como Head Start, refugios y bancos de comida. La decisión fue obtenida por California y una coalición de estados que demandaron a la administración federal, de acuerdo con la Fiscalía General de California.

La decisión, emitida el 21 de septiembre de 2026 por la jueza Mary S. McElroy, del Tribunal Federal del Distrito de Rhode Island, determinó que las restricciones violaban la Ley de Procedimiento Administrativo de Estados Unidos y prohibió a varias dependencias federales implementarlas, según el fallo.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Con esas reglas, los servicios afectados habrían tenido que revisar el estatus migratorio de cada persona atendida y rechazar a quien no pudiera comprobarlo, según la Fiscalía General de Nueva York, que encabezó la demanda.

La medida alcanzaba a inmigrantes indocumentados, pero también a personas con estatus legal, como estudiantes con visa, trabajadores temporales y visitantes de intercambio. De acuerdo con AP, también incluía a beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y de DACA.

El riesgo llegaba incluso a ciudadanos y residentes legales, porque muchas personas de bajos ingresos o que huyen de situaciones peligrosas no tienen una identificación oficial, según advirtieron los fiscales en su demanda, de acuerdo con la Fiscalía de Nueva York. Por eso, la decisión beneficia a las familias de estatus mixto, en las que padres, hijos o hermanos tienen situaciones migratorias distintas, pero su alcance es más amplio, pues protege el acceso a estos servicios sin importar el estatus de quien los usa.

¿Qué programas quedan protegidos?

Desde 1997, el gobierno federal ha interpretado la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral (PRWORA), aprobada en 1996, de forma que ciertos programas puedan atender a las personas según su necesidad y no según su estatus migratorio, de acuerdo con la Fiscalía de California.

Head Start , el programa que ofrece educación temprana, salud y nutrición a niños pequeños de familias de bajos ingresos.

, el programa que ofrece educación temprana, salud y nutrición a niños pequeños de familias de bajos ingresos. Refugios y vivienda de corto plazo para personas sin hogar, sobrevivientes de violencia doméstica y jóvenes en riesgo.

para personas sin hogar, sobrevivientes de violencia doméstica y jóvenes en riesgo. Comedores comunitarios, bancos de comida y programas de nutrición para adultos mayores como Meals on Wheels.

y programas de nutrición para adultos mayores como Meals on Wheels. Servicios médicos y de salud pública , además de tratamientos de salud mental, discapacidad y adicciones.

, además de tratamientos de salud mental, discapacidad y adicciones. Cuidado infantil para familias de bajos ingresos y programas de educación para adultos.

La lista incluye también las clínicas de planificación familiar del programa Title X y los centros de salud comunitarios, según la Fiscalía de Nueva York. El Departamento de Vivienda (HUD), por su parte, había intentado aplicar las mismas restricciones a 12 programas de vivienda pública o asistida, de acuerdo con el fallo.

La ayuda alimentaria que protege esta decisión se refiere a los servicios comunitarios, no a SNAP ni a WIC. Esos dos programas dependen del Departamento de Agricultura, que no formó parte de la demanda, así que sus reglas de elegibilidad no cambiaron con este fallo, que solo involucró a los departamentos de Justicia, Salud, Educación, Trabajo y Vivienda, según el documento de la jueza.

¿Por qué la jueza les dio la razón a los estados?

PRWORA prohíbe que algunas categorías de inmigrantes reciban ciertos beneficios públicos, pero exenta los servicios necesarios para proteger la vida y la seguridad, como los comedores comunitarios, la atención en crisis y los refugios de corto plazo, según el fallo.

Poco después de que se aprobó la ley, las agencias federales la interpretaron así, un criterio que se mantuvo durante casi tres décadas, de acuerdo con el mismo documento.

El cambio empezó el 19 de febrero de 2025, cuando Trump firmó una orden ejecutiva que pidió a las agencias “alinear” sus programas con PRWORA. En julio de 2025, los departamentos de Justicia, Salud, Educación y Trabajo emitieron nuevas notificaciones que ampliaron la lista de programas considerados beneficios restringidos, sin abrir antes un periodo de comentarios públicos.

La jueza concluyó que las notificaciones de Salud, Educación, Trabajo y Vivienda cambiaban reglas de fondo, por lo que esas agencias estaban obligadas a consultar al público antes de aplicarlas. En el caso del Departamento de Justicia, determinó que la ley le permite decidir qué programas cumplen con la exención para proteger la vida, pero no negarse a exentar a todos, como hizo con el argumento de evitar incentivos a la migración ilegal, según el fallo.

La jueza federal de distrito Mary McElroy, en Rhode Island, anuló una directiva del gobierno del presidente Donald Trump que habría impedido que algunos inmigrantes accedieran a ciertos programas federales, incluidos los preescolares Head Start, las clínicas de salud comunitarias… pic.twitter.com/QkD1TtlwZX — N+ UNIVISION (@nmasunivision) September 22, 2026

¿Cómo fue la pelea legal desde julio de 2025?

La demanda la encabezó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto con otros 20 fiscales generales, entre ellos el de California, Rob Bonta, de acuerdo con la Fiscalía de Nueva York. Estos son los momentos clave del caso, según el fallo y la Fiscalía de California.

En julio de 2025 , las agencias emitieron las nuevas reglas y 20 estados y el Distrito de Columbia presentaron la demanda

, las agencias emitieron las nuevas reglas y 20 estados y el Distrito de Columbia presentaron la demanda El 10 de septiembre de 2025 , la jueza bloqueó temporalmente las reglas en los estados demandantes, por lo que nunca llegaron a aplicarse ahí

, la jueza bloqueó temporalmente las reglas en los estados demandantes, por lo que nunca llegaron a aplicarse ahí El 26 de noviembre de 2025 , el HUD emitió su propia notificación sobre programas de vivienda, y en diciembre los estados lo sumaron a la demanda, tras lo cual aceptó no aplicarla mientras se resolvía el caso

, el HUD emitió su propia notificación sobre programas de vivienda, y en diciembre los estados lo sumaron a la demanda, tras lo cual aceptó no aplicarla mientras se resolvía el caso El 18 de marzo de 2026 , el Departamento de Trabajo retiró su notificación, aunque la jueza mantuvo el caso contra esa dependencia, entre otras razones, porque la orden ejecutiva que la originó sigue vigente.

, el Departamento de Trabajo retiró su notificación, aunque la jueza mantuvo el caso contra esa dependencia, entre otras razones, porque la orden ejecutiva que la originó sigue vigente. El 21 de septiembre de 2026, la jueza emitió la decisión final, anuló las reglas y prohibió aplicarlas en los estados demandantes.

Las agencias de Justicia, Trabajo, Educación y Salud no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, y la división de Salud que supervisa Head Start dijo que no comenta litigios en curso, según AP. El gobierno todavía puede apelar la decisión.

¿Qué sigue para los estados demandantes?

En los estados que demandaron, entre ellos California y Nueva York, los programas pueden seguir atendiendo a las personas como lo hacían antes de julio de 2025, porque el fallo anuló las reglas y prohíbe a las agencias federales aplicarlas “por cualquier otro medio”, de acuerdo con la decisión.

Sobren los estados que no formaron parte de la demanda, el panorama es menos claro, porque la prohibición de la jueza se refiere a los estados demandantes. En el caso de Head Start, un tribunal federal de Seattle bloqueó por separado en septiembre de 2025 la directiva del Departamento de Salud para todas las agencias y familias del programa, según la ACLU, que participa en ese caso.

¿Qué significa para una familia que usa estos servicios?

La jueza, además, dejó abierta la puerta para que las agencias emitan nuevas reglas, siempre que antes pasen por el proceso de comentarios públicos que exige la ley, así que esta protección no es definitiva, según el fallo. Estas son algunas recomendaciones prácticas para las familias que usan o necesitan estos servicios.

Seguir usando los servicios a los que se tiene derecho y preguntar directamente al proveedor si le han pedido cambios en sus requisitos.

a los que se tiene derecho y preguntar directamente al proveedor si le han pedido cambios en sus requisitos. Consultar con un abogado o representante acreditado antes de cualquier trámite migratorio, y verificar a quién se le paga por asesoría para evitar fraudes.

antes de cualquier trámite migratorio, y verificar a quién se le paga por asesoría para evitar fraudes. Estar atentos a la regla de carga pública, un tema distinto a esta demanda.

Esta última regla entró en vigor el 18 de septiembre de 2026 y permite a los oficiales de inmigración considerar más tipos de beneficios públicos al revisar una solicitud de residencia o de visa, según la Autoridad de Salud de Oregon.

Los cambios en la regla de carga pública y los beneficios que podrían costar la residencia también están en disputa en los tribunales, pues la fiscal Letitia James encabezó, junto con otros 21 estados y el Distrito de Columbia, una demanda para frenarla, de acuerdo con la Fiscalía de Nueva York.

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