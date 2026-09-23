Tras más de 10 años, Xi Jinping vuelve a EE.UU. en visita de Estado; Trump lo recibe

Trump recibió a Xi Jinping en la Base Conjunta Andrews. Foto: AFP

Tal como se esperaba, la tarde de este miércoles llegó a Estados Unidos el presidente de China, Xi Jinping, quien fue recibido por su homólogo estadounidense, Donald Trump, dando inicio a una visita de Estado destinada a suavizar las tensiones entre ambas potencias en temas que van desde la inteligencia artificial y el comercio hasta Irán.

Se trata de su primera visita de Estados en más de 10 años.

El líder republicano y la primera dama Melania estrecharon la mano de Xi y su esposa Peng Liyuan después de que el presidente chino descendiera de su avión en la Base Conjunta Andrews, un aeródromo militar estadounidense en las afueras de Washington.

Donald Trump, vestido con un abrigo largo y guantes, y Xi se colocaron uno al lado del otro en la pista de aterrizaje mientras una banda militar interpretaba los himnos nacionales.

El ruidoso sobrevuelo de dos bombarderos B-1 sobresaltó claramente a Trump, quien hizo una mueca ante el rugido de los aviones, mientras su invitado chino permanecía impasible.

El recibimiento personal en el aeropuerto, una cortesía que Trump no pudo evitar durante su visita a Pekín en mayo, da inicio a tres días de protocolo que incluirán otro sobrevuelo y un banquete de Estado en la Casa Blanca el jueves.

Seis cazas F-22 y seis F-16 estaban alineados en la pista en una aparente demostración de poderío militar, mientras los funcionarios estadounidenses extendían literalmente la alfombra roja para el líder chino.

Pero las expectativas de que se produzcan avances significativos son bajas. Los analistas afirman que el principal objetivo de este fastuoso espectáculo es mantener una frágil tregua diplomática y comercial entre las mayores economías del mundo.

President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump welcome President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan to the United States ahead of their state visit tomorrow at the White House. 🇺🇸🇨🇳 pic.twitter.com/xn6wZ268u4 — The White House (@WhiteHouse) September 23, 2026

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