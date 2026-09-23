Comer alimentos saludables podría ayudar a retrasar el envejecimiento, según estudio

Comer alimentos saludables retrasaría envejecimiento. Foto: HealthDay

Comer sano podría ayudar a ralentizar la velocidad a la que envejeces, y hay más de una dieta que funciona, según un nuevo estudio.

Diez diferentes patrones de dieta saludable están relacionados con un envejecimiento biológico más lento, según informaron recientemente investigadores en la revista Nature Communications.

El ADN de las personas mostró menos cambios relacionados con la edad si seguían cualquiera de estas dietas saludables, encontraron los investigadores.

“Nuestro estudio sugiere que una alimentación saludable va de la mano con un envejecimiento biológico más lento”, dijo la investigadora principal Dra. Monique Breteler en un comunicado de prensa. Es director de ciencias de la salud poblacional en el Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas en Bonn, Alemania.

“Los efectos no son masivos, pero son medibles y relevantes para la prevención”, dijo Breteler. “Al ralentizar el proceso de envejecimiento, se puede reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad, como la demencia o los trastornos cardiovasculares. Así, una alimentación saludable contribuye a un envejecimiento saludable“.

La edad biológica refleja el desgaste de la vida diaria en el cuerpo de una persona, y es diferente de la edad que refleja su fecha de nacimiento.

Para ver cómo la dieta podría afectar al envejecimiento biológico, los investigadores analizaron muestras de sangre de 7 mil personas y les preguntaron sobre sus hábitos alimenticios.

“Aplicamos tres enfoques diferentes, los llamados relojes epigenéticos, para medir el envejecimiento biológico”, dijo la investigadora principal Juliana Tavares. Es investigadora doctoral en el Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas.

“Para ello, aprovechamos tecnología de última generación, que nos permitió cubrir alrededor de 850.000 sitios en el ADN”, dijo en un comunicado de prensa. “Esto es aproximadamente el doble que en la mayoría de los estudios anteriores”.

El equipo examinó qué tan bien se alineaba el patrón dietético de cada persona con 10 dietas saludables establecidas, incluyendo las dietas mediterránea, nórdica y DASH, así como una dieta basada en plantas.

“Por tanto, una misma persona podía situarse alto en una puntuación de dieta y baja en otra”, dijo Tavares. “En otras palabras: las personas que comían sano según un estándar a menudo no eran las mismas que comían sano según otro. Según nuestros datos, casi nadie cuenta como un comedor saludable según todos los estándares a la vez“.

A pesar de ello, una mejor calidad de la dieta se asocia en general con un envejecimiento biológico más lento, aplicándose a las 10 dietas examinadas.

“Aunque existen diferencias medibles entre las dietas, son modestas en términos absolutos. Lo que importa es la visión general”, dijo Tavares. “En resumen: cuando se trata de ralentizar el proceso de envejecimiento, no hay solo una dieta saludable, sino todo un repertorio de dietas posibles con un efecto positivo”.

Curiosamente, los investigadores descubrieron que los fumadores eran quienes más aprovechaban una dieta saludable.

“Fumar es muy perjudicial para la salud”, dijo Tavares. “Una explicación para nuestros hallazgos podría ser que simplemente hay más beneficios para la salud que los fumadores obtienen al comer sano debido a los enormes efectos perjudiciales del tabaquismo“.

Los investigadores también descubrieron que existía una superposición sustancial en la forma en que las dietas afectaban a la genética y al envejecimiento de una persona.

“Más del 70% de las vías biológicas afectadas se compartían en todas las dietas”, dijo Tavares. “Estas involucran la estructura celular, la señalización celular y el metabolismo procesos centrales para el envejecimiento y las enfermedades crónicas. Por lo tanto, es comprensible que los patrones dietéticos que examinamos estuvieran todos relacionados con una desaceleración del envejecimiento biológico”.

Algunas vías eran específicas de cada dieta, ajustándose a los objetivos principales de cada dieta, añadió Tavares. Por ejemplo, las vías relacionadas con el corazón eran exclusivas de la dieta DASH, y las vías relacionadas con la cognición y la memoria eran exclusivas de la llamada dieta MIND, que tiene como objetivo apoyar la salud cerebral.

“No necesitas una dieta perfecta ese puede ser el mensaje más práctico aquí“, dijo Tavares.

Autor Dennis Thompson Reportero de HealthDay

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