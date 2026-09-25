Mamdani regalará 70 mil boletos para el Metropolitan Opera: requisitos y cómo aplicar

Neoyorquinos tienen derecho a eventos culturales, dice Mamdani. Foto: A. Pool / AFP

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la iniciativa “Ópera para Todos” y entregará 70 mil boletos gratuitos para el Metropolitan Opera House durante la temporada 2026-2027.

Quienes nunca hayan asistido a alguna de sus funciones tendrán la oportunidad de conocer uno de los escenarios más importantes de la Gran Manzana. Y lo mejor de todo: sin pagar entrada.

“El arte no puede quedar reservado para quienes tienen con qué pagarlo. Todo neoyorquino debería poder sentarse en estas butacas, escuchar estas voces y conocer este escenario, sin importar cuánto tenga en el banco”, expresó Mamdani desde la sede de la institución, de acuerdo con un comunicado de NYC.gov.

En la iniciativa participan la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, y la comisionada del Departamento de Asuntos Culturales de la ciudad, Diya Vij.

¿Quiénes pueden conseguir entradas gratuitas para el Metropolitan Opera?

Cabe aclarar que los 70 mil boletos no se entregarán en una sola convocatoria. Según explica el sitio web del Metropolitan Opera House, se liberarán 10 mil entradas cada mes a través de un sorteo. La cantidad representa alrededor del 10% de su capacidad total de asientos para la temporada.

Puede participar cualquier persona que viva en Nueva York y que no haya comprado un boleto para la Metropolitan Opera desde 2019. La idea del programa es que asistan personas nuevas o que nunca tuvieron la oportunidad de asistir, especialmente por factores económicos.

No es necesario demostrar que se pertenece a un determinado grupo de ingresos ni ser estudiante, adulto mayor o residente de una vivienda pública para participar en el sorteo general. El único requisito es ese: no haber visto una función desde 2019.

Los boletos estarán disponibles en todas las secciones de la sala, dependiendo también de la disponibilidad de cada función.

¿Cómo aplicar?

Para optar a uno de los 10 mil boletos que se sortearán mensualmente, debes descargar la aplicación oficial de MetOpera, disponible para iOS y Android. Luego regístrate en el programa “Ópera para Todos” a través de la app, ingresando tus datos verificables: una foto de una licencia de conducir válida o una tarjeta IDNYC.

“La residencia y el historial de entradas se verificarán a través de la aplicación. Si cree que cumple con los requisitos, pero no tiene una identificación, comuníquese con Atención al Cliente del Met al 212-362-6000”, se lee en la plataforma.

Asimismo, el Metropolitan Opera House apunta que las entradas gratuitas se sortean el día anterior a cada función mediante una lotería.

“Puedes ganar hasta dos entradas por función y solo puedes participar en una lotería a la vez. El plazo para participar en la lotería finaliza a las 7:45 a.m (ET) del día anterior a cada función”, aclara la institución.

Finalmente, los ganadores serán notificados por correo electrónico y una notificación push en su dispositivo (debe autorizarse en la app). Las entradas son digitales y estarán disponibles aproximadamente dos horas antes del inicio del espectáculo.

En días recientes, el alcalde Mamdani y el canciller de las escuelas públicas, Kamar Samuels, anunciaron una reforma del sistema de compras escolares y contrataciones de NYC Public Schools (NYCPS). Este busca modernizar, reducir la burocracia y generar más de 100 millones de dólares en ahorros para la ciudad durante este año fiscal y el próximo.

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