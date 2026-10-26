Agua de Puebla: último día para pagar 10 meses y obtener 2 gratis en 2027

Agua de Puebla dará dos meses gratis a usuarios, Foto: Cuartoscuro

Agua de Puebla informó que el próximo 31 de octubre concluirá la promoción del programa Pago Anual Anticipado 2027, que permite a los usuarios domésticos pagar únicamente 10 meses de servicio y recibir los dos restantes sin costo. La promoción contempla los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento correspondientes a los 12 meses de 2027.

¿Cómo pagar el servicio de Agua de Puebla para 2027?

Las personas interesadas en participar en el Pago Anual Anticipado 2027 cuentan con diferentes opciones para realizar el trámite:

11 sucursales de Agua de Puebla.

de Agua de Puebla. 40 cajeros ubicados en sucursales y plazas comerciales.

ubicados en sucursales y plazas comerciales. Aplicación móvil de la empresa.

Portal de pago: pagoanual.aguapuebla.mx.

Plataforma digital: pagofacil.aguapuebla.mx.

WhatsApp con Fluvio, en el número 222 211 7070.

Además, la compañía ofrece la posibilidad de diferir el importe hasta en 12 meses sin intereses con los bancos participantes, de acuerdo con las condiciones aplicables.

¿Cuánto cuesta el Pago Anual Anticipado 2027?

El monto depende del tipo de contratación de cada usuario.

En los domicilios que cuentan con servicio medido, el costo anual se calcula a partir de una proyección basada en los consumos registrados durante los últimos meses.

Para quienes tienen una cuota fija, el importe se determina conforme al estrato correspondiente y la tarifa vigente en octubre de 2026.

La empresa señaló que los recursos recaudados mediante este programa contribuyen al mantenimiento y modernización de la infraestructura hidráulica de Puebla, incluidas las redes de agua potable y drenaje.

🚨💧 ¡ÚLTIMOS DÍAS PARA AHORRAR!



📅 Este sábado 24 y domingo 25 de octubre abriremos TODAS nuestras sucursales en horario normal.



💰 ¡Paga 10 meses y nosotros ponemos los otros 2 con el Pago Anual Anticipado 2027!



⏰ ¡Tienes hasta el 31 de octubre!



📲 https://t.co/fceFS70mui… pic.twitter.com/0qGLk6CVph — Agua de Puebla (@AguadePuebla) October 23, 2026

¿Qué pasa con los descuentos para adultos mayores y personas con discapacidad?

Agua de Puebla precisó que las personas adultas mayores, pensionadas, jubiladas, viudas y con discapacidad conservarán su beneficio permanente de seis meses de servicio.

Por esta razón, no podrán sumar la promoción de dos meses gratuitos del Pago Anual Anticipado 2027 a ese beneficio.

Quienes hayan cumplido recientemente 60 años pueden acudir a cualquiera de las 11 sucursales de atención para tramitar la tarifa correspondiente.

¿Hasta cuándo se puede aprovechar la promoción?

La fecha límite para acceder al beneficio de dos mensualidades sin costo es el 31 de octubre de 2026. Quienes realicen el pago dentro de ese plazo podrán cubrir por adelantado los servicios de todo 2027 bajo las condiciones anunciadas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.