Tras 11 meses en la laguna, capturan cocodrilo en San Baltazar, Puebla

El cocodrilo estaba en la Laguna de San Baltazar. Foto: Genaro Zepeda

En Puebla, después de permanecer durante aproximadamente 11 meses en la Laguna de San Baltazar, ubicada en la capital poblana, finalmente fue capturado el cocodrilo, cuya presencia había despertado curiosidad entre visitantes y preocupación por los posibles riesgos que representaba su presencia en este espacio de esparcimiento natural.

Capturan a cocodrilo en Puebla

La captura se realizó la noche del 25 de octubre, alrededor de las 21: 00 horas, mediante un operativo coordinado entre integrantes de la asociación Puebla Verde A.C. y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

#LosTitulares | 🐊🚨 Después de 11 meses de permanecer en la laguna de San Baltazar, en la ciudad de #Puebla, finalmente fue capturado el #cocodrilo que sorprendió a visitantes y vecinos de la zona.



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De acuerdo con la asociación ambientalista, el ejemplar fue asegurado sin sufrir lesiones y será reubicado en un hábitat adecuado para su especie, con el propósito de garantizar tanto su bienestar como la seguridad de quienes diariamente visitan la laguna.

¿Qué se sabe del cocodrilo en Puebla?

La historia de “Fugaz o Baltazar” comenzó a finales de 2025, cuando presuntamente fue abandonado por personas desconocidas en este cuerpo de agua, considerado uno de los principales espacios naturales y de esparcimiento de la capital poblana.

A pesar de que las condiciones climáticas de Puebla no corresponden a las de su hábitat habitual, el pequeño reptil consiguió sobrevivir al invierno y encontró alimento entre los peces que habitan la laguna.

En septiembre pasado, el cocodrilo medía aproximadamente 50 centímetros de longitud, aunque su crecimiento representaba una preocupación para los responsables del parque, debido a que sus necesidades alimenticias cambiarían conforme aumentara de tamaño.

Durante varios meses, el animal permaneció prácticamente oculto entre la vegetación y el agua. Sin embargo, sus apariciones comenzaron a llamar la atención de los visitantes, quienes compartieron fotografías y videos en redes sociales.

Verónica Mastretta, directora del parque Laguna de San Baltazar, había explicado anteriormente que personal de Profepa realizaba recorridos desde marzo para localizar y capturar al ejemplar, aunque sus movimientos dentro del cuerpo de agua dificultaban las maniobras.

La responsable del parque señaló que, por su tamaño, el cocodrilo no representaba entonces una amenaza inmediata para los visitantes, sin embargo, advirtió que su permanencia en la laguna no era conveniente, principalmente por tratarse de una especie ajena a ese ecosistema.

También, manifestó su preocupación por el comportamiento de algunas personas que intentaban acercarse al animal para fotografiarlo, situación que podía provocarle estrés. Por ello, las autoridades ambientales mantuvieron labores de vigilancia y seguimiento de sus movimientos hasta concretar su captura.

Puebla Verde A.C. informó que el procedimiento se llevó a cabo sin ocasionarle daños al reptil, que será trasladado a instalaciones con condiciones apropiadas para su resguardo.

Hasta el momento no se ha precisado el lugar al que será enviado, sin embargo, trascendió que sería llevado a Africam Safari, ubicado en Valsequillo, Puebla. La captura permitirá evitar posibles alteraciones al ecosistema de la laguna y prevenir riesgos futuros.

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