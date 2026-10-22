Volkswagen Puebla evita, por ahora, la huelga; nueva fecha límite es el 29 de octubre

Volkswagen Puebla. Foto: Cuartoscuro /Archivo

En Puebla, la huelga en Volkswagen de México quedó en pausa luego de que el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos de Volkswagen de México (SITIAVW) y la empresa alcanzaran un convenio de 12 meses.

El acuerdo está sujeto a consulta entre las personas trabajadoras, quienes deberán decidir si aprueban la propuesta conforme al procedimiento establecido por la ley y se prevé tienen hasta el 29 de octubre para decidir.

¿Qué incluye la propuesta salarial de Volkswagen Puebla?

A través de un comunicado, el SITIAVW informó que el convenio contempla los siguientes conceptos:

Aumento salarial: 4.4%

Fondo de ahorro: incremento de 0.25%

Pago único: 12 mil pesos

🚨 Se evita por ahora la huelga en Volkswagen. La nueva fecha límite es el 29 de octubre a las 11:00 horas. La empresa presentó su tercera y última propuesta con aumento salarial del 4.4%, pago único de $12,000 y 0.25% al fondo de ahorro. El incremento global es de 8.24%. pic.twitter.com/RrYcyaxlue — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) October 22, 2026

STPS destaca diálogo entre Volkswagen y el sindicato

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que el entendimiento se alcanzó como resultado del proceso de negociación entre la empresa y el sindicato, con el acompañamiento de la propia dependencia y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

De acuerdo con la STPS, durante las mesas de conciliación ambas partes mantuvieron abiertos los canales de comunicación y acercaron sus posiciones hasta alcanzar una solución al conflicto colectivo.

Conciliación y diálogo permiten acuerdo entre Volkswagen de México y el SITIAVW. pic.twitter.com/GxJV1btaFE — STPS México (@STPS_mx) October 22, 2026

La dependencia y el CFCRL también reconocieron la disposición de Volkswagen de México y del SITIAVW para privilegiar el diálogo en el marco de la negociación colectiva y con respeto a los derechos de las personas trabajadoras.

Finalmente, la Secretaría precisó que el acuerdo deberá someterse a consulta para su aprobación, conforme al procedimiento legal correspondiente

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