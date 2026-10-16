¿De qué investigan al “Toñín”? Fiscal de Puebla da detalles

Marinos decomisan supuesto combustible. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Puebla, el nombre de Antonio Valente Martínez, alias “Toñín”, volvió a cobrar relevancia tras la detención de Juan Lira, alias el “Moco”. El “Toñín”, señalado como presunto huachicolero en la entidad, se encuentra bajo la atención pública luego de que la Fiscalía confirmara que mantiene carpetas de investigación en su contra.

¿Qué se sabe de la investigación contra el “Toñín”?

La fiscal de Puebla, Idamis Pastor, confirmó que existe una investigación contra el “Toñín”; sin embargo, no precisó qué delito se indaga.

“Sí tenemos investigación en contra de esta persona, ya se los había dicho en otra ocasión que teníamos carpetas de investigación abiertas”, declaró.

#LosTitulares La @FiscaliaPuebla sí tiene carpetas de investigación abiertas en contra de Antonio Valente Martínez, conocido como “El Toñín”, por presunto huachicol, informó la fiscal Idamis Pastor.



Aseguró que hay coordinación con la @SSPCMexico y la @FGRMexico sobre objetivos… https://t.co/WpAi9OGStm pic.twitter.com/kIubb5tglL — LosTitulares (@_LosTitulares) October 15, 2026

Al ser cuestionada sobre los videos recientes en los que aparece el supuesto delincuente, uno en el que se defiende de los medios de comunicación y otro en el que aparece con su hija, Guadalupe Martínez, presidenta municipal de Quecholac, la fiscal señaló que las autoridades continúan con las indagatorias.

“Él puede decir y manifestar lo que él quiera, nosotros estamos haciendo las indagatorias pertinentes al respecto. Nosotros tenemos una coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con la Fiscalía General de la República; hay información que les pasamos. Reitero, como el tema del ‘Moco’, nosotros les pasamos información”, indicó.

El “Toñín” pide a periodistas presentar pruebas contundentes

En su video más reciente, Antonio Valente Martínez pidió a los periodistas presentar pruebas contundentes sobre su presunta relación con delitos vinculados al huachicol. Además, afirmó que a la periodista que preguntó sobre él durante la conferencia de prensa del lunes, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, supuestamente le habían pagado para hacerlo.

“Yo sí conozco principios, señora, usted hace posiblemente, presuntamente usted está pagada, le pagaron por hacer unas preguntas, preguntas tontas porque no tienen fundamento. Quiero pruebas reales, contundentes, no fabricadas. No soy ningún capo huachicolero, por eso digo pruebas contundentes. Si usted y los demás periodistas tienen pruebas contundentes reales, entonces exhíbanlas, fabricaciones no”.

Durante el video, el “Toñín” también arremetió contra los medios de comunicación y afirmó que los agricultores no se venden por moches, a diferencia de lo que, según él, hacen algunos periodistas.

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