Desbordamiento del río Alseseca desgaja ladera y amenaza a cuatro familias

Familias en peligro en Puebla por río Alseseca. Foto: Genaro Zepeda

Las lluvias de los últimos días han puesto en riesgo el patrimonio y la integridad de cuatro familias que habitan en la privada 6A Oriente a la altura de los números 6418 y 6416, de la colonia La Gloria, en Puebla capital, donde el reblandecimiento de la tierra y los constantes desprendimientos en las laderas del río Alseseca amenazan con provocar el colapso de sus viviendas.

Incrementa nivel de río

El incremento del caudal del río aceleró la erosión del terreno y provocó que grandes porciones de tierra se desprendan y dejen las construcciones prácticamente al borde del precipicio. Las imágenes evidencian la gravedad del problema. Las laderas presentan importantes desgajamientos y, en una de las viviendas, el suelo comenzó a ceder hasta formar un boquete en el patio de una vecina.

Para los habitantes de la privada 6A Oriente, cada lluvia representa una amenaza. Las familias temen que las precipitaciones continúen debilitando el terreno y que sus viviendas terminen arrastradas hacia el cauce del río.

La preocupación aumenta durante las noches, cuando las lluvias intensas y el crecimiento del afluente generan incertidumbre entre quienes habitan a escasos metros de la ladera.

Los afectados aseguran que los desprendimientos han avanzado durante los últimos días, poniendo en peligro no solamente sus viviendas, sino también la seguridad de quienes las habitan.

Vecinos solicitan apoyo a Protección Civil

Ante esta situación, los vecinos solicitaron la intervención inmediata de Protección Civil y del Ayuntamiento de Puebla para evaluar las condiciones del terreno y determinar las obras necesarias para evitar nuevos derrumbes.

Entre las acciones que consideran prioritarias se encuentran la construcción de muros de contención y la colocación de gaviones que permitan reforzar las laderas y reducir la erosión provocada por la corriente del río.

Los habitantes advierten que el problema requiere atención urgente, pues temen perder el patrimonio que han construido durante años.

Los desprendimientos de tierra, las grietas y el boquete formado en uno de los patios son señales visibles del deterioro del terreno, por lo que los vecinos insisten en la necesidad de una valoración de riesgo y medidas preventivas.

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