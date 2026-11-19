Jorge Carlos Patrón Wong asumió como nuevo arzobispo de Puebla. Foto:Genaro Zepeda

Entre repiques de campanas, oraciones y muestras de afecto de la comunidad católica, Jorge Carlos Patrón Wong, se convirtió este jueves en el noveno arzobispo de Puebla, en sustitución de Víctor Sánchez Espinosa, quien estuvo al frente de la Arquidiócesis durante 17 años.

La llegada del nuevo representante de la Iglesia católica poblana estuvo marcada por una procesión en el corazón del Centro Histórico, donde sacerdotes, religiosos y feligreses se congregaron para acompañarlo en el inicio de su ministerio pastoral.

Así fue la agenda de actividades

Las actividades comenzaron en el Templo de Nuestra Señora del Carmen, desde donde Patrón Wong partió acompañado por integrantes del clero para recorrer la calle 16 de Septiembre con dirección a la Basílica Catedral de Puebla.

Durante el trayecto, los asistentes presenciaron uno de los momentos más significativos para la comunidad católica poblana, al tratarse del relevo en la máxima autoridad eclesiástica de la Arquidiócesis.

Como parte de la ceremonia, las campanas de los templos católicos de Puebla repicaron alrededor de las 10:00 de la mañana para anunciar el inicio de una nueva etapa en la Iglesia poblana.

A su llegada a la Catedral, Patrón Wong participó en los actos protocolarios y religiosos correspondientes a su toma de posesión.

Nuevo arzobispo realizó el juramento de fidelidad

El nuevo arzobispo realizó el juramento de fidelidad, mediante el cual reafirmó su compromiso con la doctrina católica y las responsabilidades que asumirá al frente de la Arquidiócesis.

La ceremonia contó con la participación de autoridades eclesiásticas, entre ellas el nuncio apostólico en México, Joseph Spiteri.

Uno de los acontecimientos que distinguieron esta jornada fue la apertura extraordinaria de la Puerta del Perdón de la Catedral de Puebla, un acceso de profundo significado religioso que permanecerá abierto durante todo este jueves 19 de noviembre.

Esta puerta, ubicada en la fachada principal del recinto, se abre en ocasiones especiales y representa para los creyentes una oportunidad de reconciliación, reflexión espiritual y renovación de la fe. Su apertura permitió que los fieles participaran de una tradición religiosa vinculada con la misericordia y el perdón.

Quién es Jorge Carlos Patrón Wong

Jorge Carlos Patrón Wong nació el 3 de enero de 1958 en Mérida, Yucatán, y cuenta con una amplia trayectoria dentro de la Iglesia católica, tanto en México como en el Vaticano. Fue ordenado sacerdote en enero de 1988 y posteriormente desempeñó diversas responsabilidades pastorales y de formación sacerdotal.

Entre sus cargos destacan el de obispo de Papantla, Veracruz, así como su participación en la Congregación para el Clero de la Santa Sede, donde colaboró en la formación de futuros sacerdotes.

En diciembre de 2021 fue nombrado arzobispo de Xalapa, Veracruz, responsabilidad que desempeñó antes de su designación para encabezar la Arquidiócesis de Puebla.

El Papa León XIV lo nombró nuevo arzobispo poblano el 21 de septiembre de 2026.

La llegada de Patrón Wong representa el cierre de una etapa encabezada por monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien asumió el arzobispado de Puebla en 2009.

La jornada de toma de posesión también contempló una celebración eucarística solemne en el Pontificio Seminario Mayor Palafoxiano, donde autoridades religiosas y fieles acompañaron al nuevo arzobispo.

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