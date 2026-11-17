Anuncian suspensión de clases en Puebla. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública de Puebla suspendió las clases presenciales en 62 municipios este martes 17 de noviembre, por el pronóstico de intensas lluvias en las sierras Norte y Nororiental. La medidas aplica en todos los niveles académicos.

Suspenden clases presenciales en Puebla

De acuerdo con el comunicado que publicó la Secretaría de Educación de Puebla, este martes se pronostica un sistema de baja presión que provocará tormentas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo en las sierras Norte y Nororiente de Puebla.

Por este motivo, Protección Civil dio la indicación de que se suspendan las clases presenciales en 62 municipios, para proteger la integridad de estudiantes, maestros y personal administrativo.

Municipios sin clases presenciales este 17 de noviembre

Sierra Norte

Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Chiconcuautla, Chignahuapan, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla, Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Sierra Nororiental

Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Arranca horario de invierno en Puebla

En el estado de Puebla inició el horario de invierno en todos los planteles de educación básica para proteger a los estudiantes de las bajas temperaturas que se registrsrán en los próximos meses.

La medida comenzó el pasado 3 de noviembre y se mantendrá vigente hasta el 26 de febrero de 2027. Durante estos días, el horario de entrada y salida se recorrerá media hora.

Educación Inicial Escolarizada: de 08:30 hrs. a 15:30 hrs.

Educación Preescolar, turno matutino: de 09:30 hrs. a 12:30 hrs.

Educación Preescolar, turno vespertino: de 13:30 hrs. a 16:30 hrs.

Educación Primaria, turno matutino: de 08:30 hrs. a 13:30 hrs.

Educación Primaria, turno vespertino: de 13:45 hrs. a 18:30 hrs.

Educación Secundaria General, turno matutino: de 07:30 hrs. a 13:30 hrs.

Educación Secundaria General, turno vespertino: de 13:40 hrs. a 19:30 hrs.

Educación Secundaria Técnica, turno matutino: de 07:30 hrs. a 13:45 hrs.

Educación Secundaria Técnica, turno vespertino: de 14:00 hrs. a 20:00 hrs.

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