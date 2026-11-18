El desfile por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana se realizará este viernes 20 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, en la Ciudad de México (CDMX). El recorrido comenzará en el Zócalo capitalino y concluirá en el Monumento a la Revolución, con una duración aproximada de dos horas.

La capitana primero cirujano dentista Marcela Anacali Naranjo García, del Ejército Mexicano, explicó, en entrevista con Pablo Valdés y Rocío Ireta en A las Nueve en Uno, que participarán 2 mil 969 elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, además de 486 caballos y 16 vehículos antiguos.

¿Cuál será la ruta del desfile del 20 de noviembre?

El recorrido del desfile partirá del Zócalo y avanzará por las avenidas 5 de Mayo y Juárez, continuará por Paseo de la Reforma y terminará en el Monumento a la Revolución.

El desfile estará integrado por una descubierta de banderas y 10 contingentes que mostrarán distintas etapas de la historia revolucionaria, desde las huelgas de Cananea hasta los antecedentes de la Constitución de 1917.

Habrá personajes históricos y 16 compañías militares

Una de las novedades será la presencia de 16 compañías integradas por personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, caracterizados como villistas, carrancistas, obregonistas y zapatistas, entre otros grupos.

Habrá, también, un contingente, dedicado a las heroínas de la Revolución Mexicana. En él aparecerán representaciones de Carmen y Natalia Serdán, así como de Hermila Galindo, quien impulsó el reconocimiento del voto femenino.

También participarán personajes como Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, además de vehículos temáticos y carros alegóricos que recrearán episodios históricos.

Entre los atractivos también habrá 16 niños del equipo ecuestre de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes participarán montados a caballo.

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