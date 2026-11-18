Desfile de la Revolución Mexicana: Capitana detalla ruta, horarios y más para el 20 de noviembre
Cerca de 3 mil elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional participarán en el desfile por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana
El desfile por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana se realizará este viernes 20 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, en la Ciudad de México (CDMX). El recorrido comenzará en el Zócalo capitalino y concluirá en el Monumento a la Revolución, con una duración aproximada de dos horas.
La capitana primero cirujano dentista Marcela Anacali Naranjo García, del Ejército Mexicano, explicó, en entrevista con Pablo Valdés y Rocío Ireta en A las Nueve en Uno, que participarán 2 mil 969 elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, además de 486 caballos y 16 vehículos antiguos.
¿Cuál será la ruta del desfile del 20 de noviembre?
El recorrido del desfile partirá del Zócalo y avanzará por las avenidas 5 de Mayo y Juárez, continuará por Paseo de la Reforma y terminará en el Monumento a la Revolución.
El desfile estará integrado por una descubierta de banderas y 10 contingentes que mostrarán distintas etapas de la historia revolucionaria, desde las huelgas de Cananea hasta los antecedentes de la Constitución de 1917.
Habrá personajes históricos y 16 compañías militares
Una de las novedades será la presencia de 16 compañías integradas por personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, caracterizados como villistas, carrancistas, obregonistas y zapatistas, entre otros grupos.
Habrá, también, un contingente, dedicado a las heroínas de la Revolución Mexicana. En él aparecerán representaciones de Carmen y Natalia Serdán, así como de Hermila Galindo, quien impulsó el reconocimiento del voto femenino.
También participarán personajes como Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, además de vehículos temáticos y carros alegóricos que recrearán episodios históricos.
Entre los atractivos también habrá 16 niños del equipo ecuestre de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes participarán montados a caballo.
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