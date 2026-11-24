El sobrino de Caro Quintero fue asesinado en Puebla. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La semana pasada, en Lomas de Angelópolis, Puebla, fueron asesinados Juan Pablo Quintero Navidad, alias el “25”, sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero, y Paulino Félix Teodoro, quien se desempeñaba como su escolta. Ante estos hechos, la Fiscalía estatal presentó la cronología del ataque.

Cronología del asesinato del sobrino de Caro Quintero en Puebla

El doble homicidio ocurrió la tarde del 21 de noviembre, cerca del clúster Parque Michoacán. Durante su participación en la conferencia del gobernador Alejandro Armenta, la fiscal de Puebla, Idamis Pastor, presentó el minuto a minuto de la agresión. Además, señaló que Juan Pablo Quintero Navidad no operaba en la entidad.

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, estos fueron los momentos clave:

15:00 horas: Juan Pablo Quintero Navidad celebraba un cumpleaños familiar en el salón de eventos del fraccionamiento Parque Michoacán

15:22 horas: Salió acompañado de Paulino Félix Teodoro para pasear a sus perros dentro del fraccionamiento

16:12 horas: Tres sujetos vestidos de negro se acercaron a la barda perimetral y dispararon contra ambos

16:15 horas: Se reportó la muerte de los dos hombres por impactos de arma de fuego. Los agresores escaparon en un automóvil Kia con placas del Estado de México. En el lugar también dejaron un arma larga, cuyo calibre fue reportado como .223.

16:45 horas: El automóvil fue localizado abandonado en un terreno baldío de la zona de Angelópolis. En su interior se encontró un arma corta calibre 9 milímetros

📣 Que el sobrino #narco de #CaroQuintero ejecutado el sábado en Lomas de Angelópolis NO OPERABA en #Puebla, afirma la fiscal Idamis Pastor Betancourt. Dice que Juan Pablo Quintero fue abatido a balazos junto con su escolta por dos sicarios, tras asistir a una fiesta familiar y… pic.twitter.com/z7PY2wdUVO — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) November 23, 2026

Sobre la presencia de Juan Pablo Quintero Navidad en Puebla, la fiscal Idamis Pastor señaló que no tenían identificado que realizara operaciones en el estado. También indicó que llevaba entre cuatro y seis meses viviendo en la entidad y que su último domicilio había sido en Tecámac, Estado de México (Edomex).

“Nosotros no tenemos identificado que tuvieran algún tipo de operación en el estado de Puebla. Tenía aproximadamente de 4 a 6 meses viviendo (aquí en el estado). Su último domicilio fue en Tecámac, Estado de México”, dijo Pastor.

El sábado 21 de noviembre, habitantes de la zona reportaron detonaciones de arma de fuego, lo que provocó una importante movilización de elementos de Seguridad Pública y cuerpos de emergencia.

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