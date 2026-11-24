Cronología: así fue la ejecución del sobrino de Caro Quintero en Puebla
El ataque ocurrido el 21 de noviembre en Lomas de Angelópolis. Tres sujetos los atacaron a balazos.
La semana pasada, en Lomas de Angelópolis, Puebla, fueron asesinados Juan Pablo Quintero Navidad, alias el “25”, sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero, y Paulino Félix Teodoro, quien se desempeñaba como su escolta. Ante estos hechos, la Fiscalía estatal presentó la cronología del ataque.
Cronología del asesinato del sobrino de Caro Quintero en Puebla
El doble homicidio ocurrió la tarde del 21 de noviembre, cerca del clúster Parque Michoacán. Durante su participación en la conferencia del gobernador Alejandro Armenta, la fiscal de Puebla, Idamis Pastor, presentó el minuto a minuto de la agresión. Además, señaló que Juan Pablo Quintero Navidad no operaba en la entidad.
De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, estos fueron los momentos clave:
- 15:00 horas: Juan Pablo Quintero Navidad celebraba un cumpleaños familiar en el salón de eventos del fraccionamiento Parque Michoacán
- 15:22 horas: Salió acompañado de Paulino Félix Teodoro para pasear a sus perros dentro del fraccionamiento
- 16:12 horas: Tres sujetos vestidos de negro se acercaron a la barda perimetral y dispararon contra ambos
- 16:15 horas: Se reportó la muerte de los dos hombres por impactos de arma de fuego. Los agresores escaparon en un automóvil Kia con placas del Estado de México. En el lugar también dejaron un arma larga, cuyo calibre fue reportado como .223.
- 16:45 horas: El automóvil fue localizado abandonado en un terreno baldío de la zona de Angelópolis. En su interior se encontró un arma corta calibre 9 milímetros
Sobre la presencia de Juan Pablo Quintero Navidad en Puebla, la fiscal Idamis Pastor señaló que no tenían identificado que realizara operaciones en el estado. También indicó que llevaba entre cuatro y seis meses viviendo en la entidad y que su último domicilio había sido en Tecámac, Estado de México (Edomex).
“Nosotros no tenemos identificado que tuvieran algún tipo de operación en el estado de Puebla. Tenía aproximadamente de 4 a 6 meses viviendo (aquí en el estado). Su último domicilio fue en Tecámac, Estado de México”, dijo Pastor.
- El sábado 21 de noviembre, habitantes de la zona reportaron detonaciones de arma de fuego, lo que provocó una importante movilización de elementos de Seguridad Pública y cuerpos de emergencia.
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