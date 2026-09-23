Hallan muerta a Alma González, maestra reportada como desaparecida en Puebla

Alma desapareció el 17 de septiembre. Foto: Especial

En Puebla, la búsqueda de Alma González Montiel, profesora de Educación Física, quien permanecía desaparecida desde el 17 de septiembre, terminó con la identificación de su cuerpo sin vida en el municipio de Cuautinchán.

Alma de 40 años, ejercía como docente en la escuela primaria “Luz y Amor” de San Pablo del Monte, Tlaxcala, su paradero era desconocido desde que fue vista por última vez en el fraccionamiento San Miguel, perteneciente al municipio poblano de Cuautlancingo.

Tras su desaparición se activaron los protocolos de búsqueda y la Fiscalía General del Estado de Puebla difundió una ficha con sus características para solicitar apoyo para localizarla.

#LosTitulares | Localizan sin vida a maestra de San Pablo del Monte, investigan feminicidio en Puebla.



La búsqueda de Alma González Montiel, maestra de Educación Física de 40 años de edad y docente de una escuela primaria en San Pablo del Monte, Tlaxcala, concluyó de manera… pic.twitter.com/5etm5jvPiK — LosTitulares (@_LosTitulares) September 23, 2026

Alertan por cuerpo de una mujer

La tarde del 22 de septiembre autoridades fueron alertadas sobre la presencia del cuerpo de una mujer entre la maleza, junto a un camino de terracería que comunica al municipio de Cuautinchán con Santa Cruz Alpuyeca.

En ese momento no fue posible establecer su identidad y el cadáver quedó registrado inicialmente como desconocido, los primeros reportes de autoridades señalaron que la mujer presentaba lesiones visibles, principalmente en el rostro.

Las diligencias y estudios posteriores permitieron relacionar el hallazgo con la desaparición de Alma González Montiel, familiares y personas cercanas a la profesora dieron a conocer su fallecimiento mediante mensajes y una esquela difundidos en redes sociales la noche de ayer y madrugada de este miércoles.

Debido a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo, personal especializado en la investigación de feminicidios intervino en el procesamiento del lugar, las indagatorias, también, involucran al área encargada de los casos de personas desaparecidas.

El cuerpo fue llevado al Semefo (Servicio Médico Forense) de Puebla para realizar la necropsia y los estudios periciales necesarios para establecer oficialmente las causas de su muerte.

La maestra era conocida entre la comunidad escolar por su buen trabajo y proximidad con alumnos y padres de familia.

Hasta ahora, la Fiscalía de Puebla no ha dado a conocer públicamente el móvil del crimen ni la causa de muerte, tampoco si coadyuvará con su homónima de Tlaxcala para esclarecer las causas del atroz hecho.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.