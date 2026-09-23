Exhiben a alcalde de Juan C. Bonilla cargando a una mujer en festejos patrios

El video se captó en los festejos del 15 de septiembre. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El alcalde de Juan C. Bonilla, Puebla, José “Pepe” Cinto Bernal, fue exhibido en un video durante los festejos patrios en Nealtican, donde se observa al presidente municipal cargando a una mujer y dándole repetidas nalgadas.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y generaron cuestionamientos sobre el comportamiento del edil durante la celebración

PAN Puebla cuestiona video

El presidente del PAN en Puebla, Mario Riestra Piña, no dejó pasar el momento y cuestionó el comportamiento del morenista durante las celebraciones de las Fiestas Patrias. En una publicación en redes sociales, escribió:

😠💢 Así cacharon al alcalde de Juan C. Bonilla, José ‘Pepe’ Cinto: cargando y nalgueando a una mujer durante los festejos patrios. pic.twitter.com/OlKFzAnnKW — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) September 23, 2026

“¡Otra de Pepe Cinto! El alcalde morenista de Juan C. Bonilla, señalado por tocar indebidamente a una mujer durante los festejos patrios en Nealtican. ¿Por qué Morena guarda silencio ante estos hechos? Tras los festejos del 15 de septiembre salió a la luz un video”.

¡Otra de Pepe Cinto! El alcalde morenista de Juan C. Bonilla, señalado por tocar indebidamente a una mujer durante los festejos patrios en Nealtican.



¿Por qué Morena guarda silencio ante estos hechos? pic.twitter.com/pdERE3BGkH — Mario Riestra Piña (@marioriestra) September 22, 2026

En el metraje se observa a Cinto Bernal cargar a una joven y darle un par de nalgadas. Posteriormente, regresó al festejo con normalidad.

Hasta el momento, el alcalde no ha dado una respuesta sobre el video. En su última publicación en Facebook, escribió:

“Acompañamos con mucho orgullo a nuestros chicos de Zacatepec, quienes están listos para representar a nuestro municipio en una importante competencia estatal. Sabemos que detrás de cada competencia hay horas de entrenamiento, esfuerzo, disciplina y el apoyo incondicional de sus familias”.

Alcalde de Juan C. Bonilla fue abucheado en 2023

En 2023, durante su segundo informe de labores, el alcalde de Juan C. Bonilla, José Cinto Bernal, fue abucheado por pobladores. En videos compartidos en redes sociales se observa el momento en que algunas flores que le lanzaron impactaron en su rostro. Pobladores inconformes comenzaron a gritar “¡mentiroso, mentiroso!” y también se escucharon consignas de “¡fuera, fuera!”.

En las imágenes se observa al alcalde de Juan C. Bonilla, Puebla, recibir basura y flores tras finalizar su informe, por lo que el edil y sus invitados bajaron del lugar de manera apresurada.

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