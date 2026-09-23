Diputado del Verde en Puebla aclara video de cachetada y asegura que ocurrió en 2009

Integrantes del Partido Verde. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Puebla, un video en el que se observa al diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Miguel Márquez Ríos, abofetear a uno de sus compañeros volvió a circular en redes sociales y medios de comunicación.

Las imágenes muestran al legislador golpear a otro hombre y posteriormente decirle: “te espero acá afuera”. Tras la difusión del material, el diputado fue identificado en redes sociales con el sobrenombre de “Lord Cachetadas”.

Video de la cachetada

El video fue retomado por diversos medios y periodistas, entre ellos la cuenta @Juan_OrtizMX. Ante la difusión de las imágenes, Unotv.com buscó en varias ocasiones al PVEM en Puebla para conocer su postura sobre el incidente; sin embargo, no obtuvo respuesta por parte de las oficinas del partido.

🗳️📌 DIPUTADO DEL VERDE CACHETEA A COMPAÑERO EN PELEA POR CANDIDATURAS



Miguel Márquez Ríos es diputado local del Partido Verde en Puebla.



Y busca ser candidato a presidente municipal de Huauchinango en 2027.



Pero durante una reunión para definir candidaturas, cacheteó a un… pic.twitter.com/EqXWICkCBe — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) September 22, 2026

Diputado ofrece versión sobre video

Fue hasta este día, poco antes del mediodía, cuando Márquez Ríos emitió un comunicado para fijar su posición sobre el material.

El diputado local por el Distrito 02 de Huauchinango reconoció que el video es auténtico, pero aclaró que corresponde a un hecho ocurrido en 2009 y rechazó que esté relacionado con el actual proceso político rumbo a 2027.

Según explicó, las imágenes corresponden a un conflicto sindical relacionado con los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, luego de la extinción de la empresa mediante decreto presidencial. En ese contexto, señaló, existían diferencias entre quienes aceptaron su liquidación y quienes decidieron continuar con la lucha sindical para defender su fuente de trabajo y Contrato Colectivo.

Foto: Facebook Miguel Márquez

Márquez Ríos sostuvo que presentar actualmente el video como un hecho reciente o relacionarlo con una disputa por candidaturas desvirtúa el contexto en el que ocurrió. El legislador afirmó que continuará con su trabajo como diputado local y con recorridos por Huauchinango y otros municipios de la región.

También señaló que asumirá las críticas derivadas de su actividad pública y que responderá a los cuestionamientos con trabajo y atención a las comunidades que representa.

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