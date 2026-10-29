Armenta invierte más de 440 mdp para modernizar ISSSTEP

“Amar a Puebla es que el interés privado no esté por encima del interés público”, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier al inaugurar las mejoras de infraestructura del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), que representan una inversión superior a 440 millones de pesos.

El mandatario subrayó que el objetivo es convertirlo en el mejor hospital de un estado de la República y destacó que “un estado moderno es un estado con capacidades”.

Mejoras al ISSSTEP

El gobernador señaló que durante años el ISSSTEP enfrentó rezagos y prácticas que afectaron su capacidad de servicio, por lo que su administración trabaja en la recuperación de la institución. “Se acabó la milpa”, sentenció, al explicar que la adquisición de equipo médico se realizó de manera directa con empresas especializadas, sin intermediarios ni comisiones indebidas. También aseguró que el problema de las jubilaciones tendrá una solución sin endeudar al instituto.

Armenta Mier resaltó que el fortalecimiento de los servicios de salud también contempla la formación de médicos especialistas mediante la Universidad de la Salud (USEP), la Universidad Rosario Castellanos y la iniciativa de los Consultorios de Servicios Universales de Salud (SUS). En este sentido, afirmó que los gobiernos deben concentrar sus esfuerzos en resolver las necesidades de las instituciones y de la población. “Los gobiernos no tienen que hacer negocios para sí o familiares, deben pensar en cómo resolver los problemas de las instituciones”, expresó.

Como parte de esta transformación, el ISSSTEP recibió un tomógrafo para la Unidad Materno Infantil, con una inversión de 22 millones de pesos, que permitirá realizar hasta 530 estudios mensuales que antes eran subrogados. El equipo cuenta con capacidad de 127 cortes y puede atender a pacientes de hasta 200 kilogramos. Además, se habilitó un túnel de interconexión, con un costo de 14.5 millones de pesos, que permitirá reducir hasta 5 mil traslados en ambulancia desde el Hospital Materno Infantil.

Las mejoras también incluyen una sala de Rayos X y Fluoroscopia, la renovación de la red hidrosanitaria, la construcción de la Sala de Hemodinamia y la entrega de 215 camas hospitalarias, las cuales no habían sido sustituidas en dos décadas. El gobernador supervisó estas acciones y conversó con derechohabientes, quienes compartieron sus experiencias, opiniones e inquietudes. Ante personal médico, de enfermería y usuarios, refrendó su compromiso de mantener una escucha directa para atender sus necesidades.

El director del ISSSTEP, Luis Antonio Godina Herrera, afirmó que el Gobierno de Alejandro Armenta cumple su palabra al gobernar desde los derechos de 160 mil derechohabientes. Informó que en noviembre será inaugurada la Sala de Hemodinamia propia del hospital y que se prepara una reforma de ley para dar viabilidad al pago de pensiones. Precisó que se otorgarán 609 pensiones, con una erogación de 728 millones de pesos, y sostuvo que “escuchar se convierte en presupuesto” cuando las decisiones se traducen en mejores condiciones de vida.

En materia de energía, el director de la Agencia Estatal de Energía, Rodolfo Camacho Hernández, informó que, mediante el Proyecto Estratégico Generación Solar en Edificios Públicos, fueron instalados 312 paneles solares en el estacionamiento del ISSSTEP, con una capacidad de 196.5 kWp y una inversión de 8.8 millones de pesos. El consumo eléctrico mensual pasó de una facturación de 152 mil 656 pesos a 69 mil pesos, lo que representa un ahorro anual estimado de 1.1 millones de pesos. Armenta Mier destacó que los paneles no fueron importados, sino fabricados totalmente en Puebla.

Para las y los derechohabientes, estas acciones representan servicios más dignos y cercanos. Rocío Flores destacó que los nuevos equipos permitirán reducir la necesidad de acudir a otras instituciones médicas; Cristina Pacheco, originaria de Tecamachalco, resaltó la atención cercana y especializada que recibe en el Hospital 5 de Mayo; mientras que Lorena Natividad García, procedente de Izúcar de Matamoros, agradeció las mejoras que fortalecen la atención para las familias.

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