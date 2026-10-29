¡Hasta la ropa del tendedero! Captan robo en San Pedro Cholula; video

En Puebla se captó un presunto robo en video. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Los robos siguen siendo una preocupación en Puebla. Ahora, un video captó a un sujeto que ingresó a una vivienda en Santiago Momoxpan, junta auxiliar de San Pedro Cholula, de donde presuntamente sustrajo diversos objetos, incluida la ropa que estaba tendida.

Video muestra robo en Santiago Momoxpan

El video fue difundido por la cuenta @_LosTitulares y corresponde a la madrugada del 27 de octubre de 2026. Alrededor de las 2:50 horas, se observa a un sujeto dentro de un predio mientras busca objetos que pudiera llevarse.

#LosTitulares La #inseguridad en San Pedro #Cholula donde gobierna @TonantzinFdz sigue al alza 🚨



Así fue el robo en una casa habitación la madrugada de martes 27 de octubre 2026.



Un sujeto ingresó con toda la calma a una vivienda ubicada en la calle Juárez en la junta auxiliar… pic.twitter.com/RAIhYUMjuN — LosTitulares (@_LosTitulares) October 28, 2026

En una de las tomas, el individuo comienza a retirar prendas del tendedero. Incluso, se coloca una playera mientras continúa buscando objetos. En otra parte de la grabación se alcanza a apreciar su rostro.

Este tipo de videos suele circular en redes sociales y mostrar distintas modalidades de robo. En algunos casos, las cámaras de vigilancia instaladas en viviendas y negocios permiten registrar a personas que ingresan a propiedades o sustraen pertenencias.

En Puebla se han difundido grabaciones de presuntos robos de cable, autopartes y pertenencias a transeúntes, entre otros incidentes.

Gobierno de Puebla reporta avances en seguridad

Mientras se difunden imágenes de robos en distintas zonas del estado, el Gobierno de Puebla ha informado sobre los resultados de su estrategia de seguridad. El 14 de septiembre de 2026, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el vicealmirante Francisco Sánchez González, presentó un balance de las acciones realizadas del 14 de diciembre de 2024 al 13 de septiembre de 2026.

De acuerdo con las cifras oficiales, durante ese periodo se implementaron 526 mil 278 acciones operativas en la entidad, que derivaron en la detención de 11 mil 503 personas y la captura de más de 150 generadores de violencia y objetivos prioritarios.

El funcionario también informó sobre el decomiso de 31 mil 777 dosis de sustancias ilícitas, así como el retiro de las calles de mil 110 armas de fuego, 14 mil 600 cartuchos útiles, 815 cámaras parásitas y 92 inhibidores de señal.

Además, reportó la inhabilitación de 900 tomas clandestinas, la detención de 196 personas y el aseguramiento de 2 mil 409 contenedores y 562 vehículos.

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