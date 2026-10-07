Dariana salió de la secundaria y no volvió a casa; la hallan sin vida en Teziutlán, Puebla

En Puebla, localizaron sin vida a Dariana. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La violencia contra las mujeres volvió a generar consternación en Puebla luego de que Dariana Valencia Serrano, adolescente de 15 años, fuera localizada sin vida en el municipio de Teziutlán, después de haber acudido a la escuela y no regresar a su domicilio.

¿Qué se sabe del caso de Dariana Valencia en Puebla?

Dariana era originaria de San Juan Xiutetelco y estudiaba en la Secundaria Federal Antonio Audirac, en Teziutlán. De acuerdo con la información difundida por sus familiares, la joven fue vista por última vez alrededor de las 13:00 horas del martes, después de salir de clases y bajar en el barrio de Xoloco, donde aparentemente se dirigía hacia su domicilio.

Al momento de su desaparición, vestía una sudadera deportiva blanca con detalles verdes y negros, pantalón deportivo oscuro y un pañuelo o bufanda blanca en el cuello.

Tras difundirse la ficha de búsqueda en redes sociales, familiares y personas cercanas comenzaron a buscarla. Horas después, el cuerpo de Dariana fue localizado en el barrio de Xoloco, a la altura de la Ford.

#LosTitulares | Dariana de tan solo 15 años de edad fue localizada sin vida en el barrio de Xoloco del municipio de Teziutlán, Puebla.



La joven salió de la Escuela Secundaria Federal “Antonio Audirac” la tarde del lunes, pero nunca llegó a casa, por lo que fue reportada como… pic.twitter.com/YvTXhh7xdP — LosTitulares (@_LosTitulares) October 7, 2026

¿Qué dijo el Ayuntamiento de Teziutlán?

El Ayuntamiento de Teziutlán confirmó el hallazgo y expresó sus condolencias a la familia, además de condenar lo que calificó como la “privación violenta de la vida” de la adolescente.

En un comunicado, el Gobierno Municipal señaló que Dariana era estudiante, hija, amiga y una joven con sueños y una vida por delante, por lo que manifestó su solidaridad con sus familiares, amistades, compañeras, compañeros y con la comunidad educativa.

Asimismo, el Ayuntamiento reprobó y condenó toda forma de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, y llamó a las autoridades competentes a realizar una investigación exhaustiva, diligente, con perspectiva de género y conforme a derecho para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.

El Gobierno Municipal precisó que corresponderá a la Fiscalía General del Estado de Puebla, dentro del ámbito de sus atribuciones, determinar la clasificación jurídica de los hechos. También manifestó su disposición para colaborar con las autoridades investigadoras en lo que corresponda a sus facultades.

Foto: Facebook Gobierno de Tezuutlán

Hasta el momento la Fiscalía de Puebla sigue sin emitir datos sobre la muerte de la joven, por lo que todavía no se tiene clara alguna línea de investigación.

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