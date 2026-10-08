UDLAP revisará protocolo de género tras muerte de María Fernanda

La universidad condenó el crimen. FOTO: Cuartoscuro

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) informó que revisará y actualizará su protocolo de género tras el caso de María Fernanda Orozco Suárez, estudiante de la institución cuya muerte ocurrió el 3 de octubre en San Andrés Cholula, Puebla.

En un comunicado dirigido a su comunidad universitaria este miércoles, la institución se refirió al caso como un “presunto feminicidio” y reconoció las preocupaciones que han surgido entre estudiantes. También pidió que la investigación de las autoridades sea diligente, exhaustiva, justa y transparente.

La universidad informó que su protocolo de género entrará en un periodo de revisión y actualización. En este proceso participarán representantes de la comunidad universitaria, el Consejo Estudiantil y la Dirección de Desarrollo Estudiantil.

La UDLAP también exhortó a sus estudiantes a acercarse a los recursos de seguridad, apoyo estudiantil y perspectiva de género disponibles dentro de la institución.

En el documento, la Universidad señaló que es consciente de la crisis de inseguridad y violencia de género en la sociedad y expresó su postura ante la muerte de María Fernanda, quien formaba parte de su comunidad estudiantil.

“Ella merecía vivir en un entorno sano, libre de violencia y apto para desarrollarse plenamente”, señaló la institución.

UDLAP pide investigación con perspectiva de género

La Uiversidad condenó el crimen y pidió a las autoridades que la investigación se realice con perspectiva de género y principios pro-persona.

También solicitó garantizar la no revictimización y mantener respeto hacia la familia, memoria y dignidad de la estudiante.

La institución manifestó su solidaridad con la familia de María Fernanda y aseguró que continuará fortaleciendo las acciones de prevención y seguridad, así como la aplicación de protocolos para mantener al campus como un espacio seguro y libre de violencia.

El comunicado está firmado por Daniela Pérez Cisneros, presidenta del Poder Ejecutivo, y Fabiola Escalante Durán, directora de Desarrollo Estudiantil de la UDLAP.

Caso de María Fernanda en Puebla

La nueva postura de la universidad se da después de que autoridades detuvieran a Bryan Alexandro “N”, novio de María Fernanda, tras la muerte de la estudiante. De acuerdo con la información previamente reportada, el caso ocurrió en San Andrés Cholula, Puebla.

La UDLAP señaló que mantendrá sus acciones de prevención, seguridad y aplicación de protocolos dentro de su comunidad universitaria.

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