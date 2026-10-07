Tragedia en Puebla: asesinan a doctora de 71 años en su consultorio

El asesinato ocurrió durante la madrugada. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Una doctora de 71 años fue asesinada a balazos la madrugada de este miércoles dentro de su consultorio, ubicado en la junta auxiliar de San Baltazar Campeche, en Puebla capital.

Matan a Rosa María en Puebla

La víctima, identificada como Rosa María, se encontraba en el inmueble localizado en inmediaciones de Mártires del 2 de octubre y 43 oriente cuando fue atacada con arma de fuego. El crimen provocó la movilización de policías y cuerpos de emergencia. Al ingresar al consultorio, paramédicos confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que el inmueble quedó acordonado y cerrado.

#LosTitulares | Rosa María, doctora de 71 años, fue asesinada a balazos dentro de su consultorio en Mártires 2 de Octubre y 43 Oriente, en San Baltazar Campeche.



De manera preliminar trascendió que la víctima habría tenido un conflicto por una propiedad. pic.twitter.com/09j3G5GuhH — LosTitulares (@_LosTitulares) October 7, 2026

Las primeras indagatorias apuntan a que cámaras de videovigilancia de la zona pudieron haber registrado a los presuntos responsables, se trataría de un hombre y una mujer, el material de la grabación será clave para reconstruir los movimientos e intentar establecer su identidad.

¿Qué líneas de investigación se podrían seguir?

Entre las líneas que podrían ser investigadas se encuentra un conflicto que la víctima mantenía por un presunto fraude relacionado con una propiedad, no obstante, hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha confirmado que esta situación esté directamente relacionada con el homicidio.

Personal ministerial y peritos realizaron el procesamiento del lugar y el levantamiento del cuerpo, mientras continúan las investigaciones para determinar el móvil del ataque y ubicar a los responsables.

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