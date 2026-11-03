Tesorero de Vicente Guerrero termina a golpes con pobladores tras reclamos por falta de obras 

Golpean al tesorero de Vicente Guerrero tras reclamos Foto: Pexels

El tesorero del Ayuntamiento de Vicente Guerrero, Puebla, Jesús Ramos Ramos, fue confrontado y golpeado por un grupo de habitantes durante una riña registrada la tarde del 2 de noviembre, en las inmediaciones del panteón municipal, en la región de la Sierra Negra.

El funcionario iba a atropellar a una mujer y a su hija

El enfrentamiento comenzó luego de que el funcionario presuntamente estuviera a punto de atropellar a una mujer y a su hija mientras circulaba en un vehículo. La situación provocó reclamos de personas que se encontraban en el lugar.

Sin embargo, la discusión aumentó cuando otros pobladores se acercaron para reclamarle la falta de obras públicas y la presunta opacidad en el manejo de los recursos económicos del municipio.

¿Por qué golpearon al tesorero de Vicente Guerrero?

Los reclamos de los habitantes derivaron en una confrontación verbal que, minutos después, terminó en una riña en la que participaron varias personas.

En videos difundidos sobre el altercado se observa a los involucrados intercambiar golpes. En uno de los momentos, una persona utiliza una silla para agredir a uno de los acompañantes del funcionario, mientras otro individuo intenta golpear al tesorero con un objeto metálico.

Jesús Ramos Ramos también recibió golpes durante el enfrentamiento, que generó reacciones entre habitantes del municipio.

#ReporteNEGRO 🚨Circula en grupos y redes sociales de habitantes de Vicente Guerrero, Puebla el video de una riña en la que participa Jesús Ramos Ramos, identificado como Tesorero municipal de la actual administración. La riña se habría desatado en un evento familiar del… pic.twitter.com/V5bsJWk0Kp — Página Negra (@LaPaginaNegraMX) November 3, 2026

Señalamientos por falta de obras y manejo de recursos

Además de la discusión que habría comenzado por el incidente vial, los pobladores reclamaron al tesorero la falta de obras y cuestionaron el manejo de los recursos públicos de la administración municipal.

No obstante, estos señalamientos corresponden a inconformidades expresadas por habitantes y, hasta el momento, no se ha informado de alguna resolución de la Auditoría Superior del Estado de Puebla que acredite irregularidades administrativas o financieras atribuibles al funcionario.

Jesús Ramos forma parte del gobierno municipal encabezado por el alcalde Efraín Ginez González, correspondiente al periodo 2024-2027.

Ayuntamiento no ha informado sobre el enfrentamiento

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Vicente Guerrero no ha emitido una postura oficial sobre la riña ni ha informado si iniciará algún procedimiento administrativo para esclarecer la participación del tesorero y de las demás personas involucradas.

Tampoco se ha confirmado si alguno de los participantes presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla por las agresiones registradas.

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