Suspenden trámites de licencias y permisos en CDMX: ¿a quiénes afecta?

Semovi suspende temporalmente trámites de licencias. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) anunció una suspensión temporal de los servicios relacionados con revista vehicular, licencias y control vehicular para las personas concesionarias del transporte público de pasajeros en la modalidad de Ruta y del transporte individual de pasajeros (taxis). La interrupción se llevará a cabo del jueves 5 al martes 10 de noviembre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento en los sistemas informáticos que dan soporte a estos procedimientos.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia capitalina comunicó que la atención habitual para estos servicios se reanudará el miércoles 11 de noviembre, por lo que las personas concesionarias deberán tomar en cuenta las fechas antes de acudir a realizar algún trámite.

El aviso está dirigido específicamente a quienes cuentan con una concesión para prestar servicios de transporte público en la Ciudad de México. El comunicado no anuncia una suspensión generalizada de todos los trámites de licencias para automovilistas particulares, sino una interrupción relacionada con los servicios que utilizan los sectores de transporte público señalados.

¿A quiénes afecta la suspensión de trámites de Semovi en CDMX?

De acuerdo con el documento oficial, la medida contempla a dos sectores del transporte público capitalino:

Transporte público de pasajeros (Ruta) : personas concesionarias que prestan el servicio mediante unidades de transporte colectivo

: personas concesionarias que prestan el servicio mediante unidades de transporte colectivo Transporte público individual de pasajeros (Taxi): personas concesionarias que operan vehículos destinados al servicio de taxi

En ambos casos, el mantenimiento informático impactará los sistemas que permiten realizar procedimientos relacionados con la revista vehicular, las licencias y el control vehicular.

La revista vehicular es uno de los procedimientos relevantes para las unidades que prestan servicios de transporte público, pues forma parte de los mecanismos administrativos y de revisión que deben atender las personas concesionarias conforme a las disposiciones aplicables.

Por su parte, los servicios de licencias y control vehicular están vinculados con la documentación y los registros necesarios para la operación de las unidades y de quienes prestan el servicio.

¿Se suspenderán las licencias para automovilistas particulares?

Una de las principales dudas que puede surgir entre los habitantes de la capital es si esta interrupción también afectará a quienes necesitan tramitar o renovar su licencia de conducir para utilizar un automóvil particular.

Sin embargo, el aviso difundido por la Semovi está dirigido a las personas concesionarias del transporte público de Ruta y taxis. No establece que los servicios destinados a automovilistas particulares también vayan a suspenderse durante estas fechas.

Por ello, quienes necesiten realizar algún procedimiento relacionado con su licencia particular deberán consultar los canales oficiales de la dependencia para confirmar la disponibilidad del servicio que requieren y evitar confusiones.

La distinción es importante porque la tarjeta informativa hace referencia a los sistemas que dan soporte a los servicios de transporte público mencionados y no anuncia el cierre general de todos los módulos de atención de la Secretaría de Movilidad.

¿Cuándo se reanudan los trámites de licencias y revista vehicular en CDMX?

La Semovi estableció un periodo de mantenimiento de seis días naturales, comprendido entre el 5 y el 10 de noviembre de 2026.

Estas son las fechas que deben considerar las personas concesionarias:

Jueves 5 de noviembre: comienza el mantenimiento de los sistemas informáticos

Del 5 al 10 de noviembre: se mantiene la interrupción de los servicios señalados en el comunicado

Miércoles 11 de noviembre: se reanuda la atención habitual para los procedimientos de revista vehicular, licencias y control vehicular

Por esa razón, quienes tengan pendientes administrativos relacionados con sus concesiones deberán tomar previsiones y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

¿Por qué suspende servicios la Secretaría de Movilidad?

La interrupción responde a trabajos de mantenimiento en la infraestructura informática que utiliza la Semovi para proporcionar distintos servicios administrativos relacionados con el transporte público.

Este tipo de sistemas permite respaldar los procedimientos que lleva a cabo la dependencia para mantener actualizados los registros y atender las obligaciones de las personas concesionarias.

En su tarjeta informativa, la Secretaría agradeció la comprensión de los sectores afectados durante el periodo de mantenimiento, sin señalar que la suspensión obedezca a una falla técnica o a algún problema relacionado con la operación del transporte público.

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