¿Quiénes son los “Gigan”, el grupo vinculado al CJNG en Edomex?

Miguel “N”, alias “Micky Juárez”. Foto: @OHarfuch

Los “Gigan”, también identificados como la Empresa Los Gigan, son una organización criminal señalada por autoridades federales por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y por operar en la zona oriente del Estado de México (Edomex).

Delitos por los que los “Gigan” eran buscados

El grupo es investigado por su probable participación en delitos como:

Extorsión

Narcomenudeo

Tráfico de armas

Despojo

Homicidio

Comercialización ilegal de gas LP, actividad conocida como huachigas.

Las autoridades federales realizaron un despliegue de 38 operaciones simultáneas en distintos municipios mexiquenses, como parte de una investigación que se prolongó durante siete meses y que derivó en la detención de 32 personas.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein y con el apoyo de la gobernadora @delfinagomeza, se realizaron 38 operaciones simultáneas en el Estado de México para combatir la extorsión, los homicidios y otros delitos violentos, con un saldo de 32 personas detenidas.… pic.twitter.com/EYEJ857gqF — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 5, 2026

¿Quién es el líder de los “Gigan”?

Entre los detenidos se encuentra Luis Humberto “N”, alias el “Gigan”, señalado por las autoridades como presunto líder de la organización criminal.

De acuerdo con la información del operativo, en 21 cateos fueron detenidas 16 personas, entre ellas dos policías municipales de Nezahualcóyotl.

Las investigaciones también identificaron a otros presuntos integrantes relacionados con distintas actividades delictivas:

Miguel “N” , alias “Miky Juárez”: señalado como responsable de dirigir un grupo dedicado a la extorsión y a delitos contra la salud

, alias “Miky Juárez”: señalado como responsable de dirigir un grupo dedicado a la extorsión y a delitos contra la salud Luis “N”, alias el “Pollo”: detenido tras 15 cateos en inmuebles. Las autoridades lo identifican como presunto responsable de organizar y coordinar actividades de extracción, trasvase, almacenamiento y comercialización ilegal de gas LP en el Estado de México

Las detenciones forman parte de las líneas de investigación que permitieron identificar las presuntas actividades de la organización.

¿En qué municipios del Estado de México operaron los operativos contra los “Gigan”?

De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las 38 operaciones simultáneas se realizaron en nueve municipios:

Ecatepec

Nezahualcóyotl

Ixtapaluca

Los Reyes La Paz

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Texcoco

Jilotepec

El despliegue fue resultado del seguimiento de tres líneas de investigación y de siete meses de trabajo de las autoridades.

Las autoridades federales señalan que el grupo mantiene vínculos con el CJNG; sin embargo, las investigaciones deberán establecer el alcance de esa relación y la responsabilidad individual de las personas detenidas.

Participaron diferentes fuerzas federales en la detención

En el despliegue participaron corporaciones federales, estatales y municipales, además de personal de Petróleos Mexicanos (Pemex). Harfuch explicó que estas acciones forman parte de la estrategia para combatir delitos como la extorsión y el homicidio.

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