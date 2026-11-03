Aparatoso incendio consume Pabellón Olímpico de Puebla

Incendio en la ciudad de Puebla. Foto: Omar Hernández

Un aparatoso incendio consumió gran parte de las instalaciones del Pabellón Olímpico de Puebla, un espacio deportivo donde niños, jóvenes y atletas toman clases, entrenan y se preparan para participar en distintas competencias.

El siniestro registrado alrededor de las 11:30 horas de este martes provocó intensa movilización de cuerpos de emergencia, la columna de humo midió más de 100 metros de altura por lo que fue visible en varios puntos de la Angelópolis.

🚨 Un incendio consumió gran parte del #PabellónOlímpico de #Puebla, ubicado en la unidad deportiva Mario Vázquez Raña, en la colonia Maravillas. El siniestro ocurrió alrededor de las 11:30 horas de este martes y provocó una columna de humo de más de 100 metros, visible desde… pic.twitter.com/47TEdHv9uN — Uno TV (@UnoNoticias) November 3, 2026

Fuerte incendio en la ciudad de Puebla

El siniestro ocurrió dentro de la unidad deportiva Mario Vázquez Raña, ubicada en inmediaciones de la colonia Maravillas, al norte de la capital poblana, donde las llamas se propagaron mientras se realizaban trabajos de mantenimiento.

De acuerdo con los primeros reportes de autoridades, una chispa generada durante dichas labores habría provocado el incendio.

La emergencia obligó a desalojar al personal que se encontraba en el inmueble, mientras elementos de Bomberos de la Policía Estatal, Protección Civil Estatal y Protección Civil Municipal desplegaron maniobras para combatir las llamas.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el incendio dejó daños materiales en este importante recinto deportivo, utilizado para la formación y preparación de atletas poblanos.

El coordinador general de Protección Civil del Estado, Bernabé López Santos, acudió al lugar para supervisar las labores de los equipos de emergencia, quienes finalmente consiguieron controlar y sofocar el incendio.

Incendio en Puebla fue controlado

Una vez extinguidas las llamas, los vulcanos continuaron con la remoción de escombros y la revisión de puntos de calor para evitar que el fuego volviera a propagarse.

El secretario de Infraestructura estatal, José Manuel Contreras de los Santos, también acudió al inmueble acompañado de personal especializado para realizar una evaluación de los daños.

Los especialistas deberán determinar si las altas temperaturas comprometieron la estructura del edificio y establecer si existen condiciones de seguridad para que continúen las actividades deportivas tras una intensa restauración.

Hasta el momento, no han precisado la magnitud de las afectaciones ni el tiempo que podría requerirse para rehabilitar las áreas dañadas.

Las autoridades estatales informaron que mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas del siniestro y determinar el alcance de los daños.

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