Inhabilitan por 15 años a Eduardo Rivera, exalcalde de Puebla, y lo sancionan con 15 mdp

Eduardo Rivera durante el proceso electoral 2024. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Eduardo Rivera Pérez, exalcalde de Puebla, fue inhabilitado por 15 años para ocupar un cargo público, además recibió una multa de 15 millones de pesos (mdp), por presuntas faltas administrativas graves. Por su parte, el expresidente municipal negó las acusaciones en su contra.

Imponen sanciones en contra Eduardo Rivera por presuntas faltas administrativas

Ayer miércoles, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado Puebla (TJAEP) impuso sanciones en contra de Eduardo Rivera por presuntas fallas graves durante su administración como alcalde de Puebla. Extraoficialmente se dice que la sanción se debe a irregularidades administrativas detectadas en la cuenta pública de 2022.

Los reportes mencionan que el fallo del TJAEP no se ha hecho público, pero se maneja la versión de que recibió una multa económica que asciende a 15 millones de pesos, además de que no podrá ejercer ningún cargo público por un periodo de 15 años.

Eduardo Rivera niega las acusaciones en su contra

Tras darse a conocer la noticia de las sanciones impuestas en contra del exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera publicó un comunicado en el que confirma que recibió una resolución el TJAEP pero esta no es definitiva.

También dice que aunque se le señala de un supuesto abuso de sus funciones, hasta el momento las acusaciones no han sido acreditadas. “No hay ninguna acción que se le pueda atribuir a mi persona”; menciona.

El exedil añade que es “preocupante la coincidencia” de que las acusaciones en su contra se presenten al inicio del proceso electoral 2027.

Por último, Rivera Pérez añade que impugnará la decisión del TJAEP ante las instancias correspondientes. “Atenderé estos señalamientos con pruebas y de frente”, enfatizó.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.