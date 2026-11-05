Luis Ernesto Franco y Roza Franco anuncian la muerte de su hija a las 23 semanas de gestación

La bebé vivió 23 semanas. Foto: Cuartoscuro

El actor mexicano Luis Ernesto Franco y su esposa, la modelo Roza Franco, anunciaron la muerte de su hija Leila quien tenía 23 semanas de gestación y fue diagnosticada con hidropesía fetal; la pareja compartió la noticia ayer, miércoles 4 de noviembre a través de redes sociales, donde habló del duelo que enfrenta tras la pérdida de su bebé.

La modelo declaró que al inicio buscó no crear un vinculo con su hija debido a la valoración médica que recibieron sobre el estado del feto.

“No es una historia que pensé compartir”: Roza Frnaco y Luis Ernesto Franco hablan del fallecimiento de su hija

Por medio de una publicación en Instagram, Roza Franco explicó que a las 20 semanas de embarazo recibieron el diagnóstico de hidropesía fetal, una complicación que comprometía la supervivencia de su hija.

“A las 20 semanas, a nuestra bebé le diagnosticaron hidropesía y nos dijeron que no sobreviviría”. Roza Franco, esposa de Luis Ernesto Franco

Roza reconoció que, al principio, la noticia la sumió en la oscuridad y tuvo miedo de crear un vínculo más profundo con Leila ante la posibilidad de perderla. “Mi instinto inmediato fue evitar crear un vínculo con ella, temiendo que solo hiciera que la despedida fuera más dolorosa”, compartió.

Sin embargo, decidió afrontar el proceso de otra manera y mantener presente a su hija durante el tiempo que permaneció embarazada.

“Decidí acercarme en lugar de alejarme, llamar a Leila por su nombre, hablar de ella a diario, para compartir su historia con algunos amigos cercanos para que, si ella no lo lograba, hubiera gente que la recordara”. Roza Franco, esposa de Luis Ernesto Franco

A las 23 semanas de gestación, la modelo dio a luz a Leila, tanto Luis Ernesto Franco como su primogénito Leo, estuvieron presentes durante el parto y pudieron despedirse de la pequeña.

La modelo destacó que pudo recibir a su hija y sostenerla antes de despedirse de ella, “pudimos sostenerla y despedirnos de la manera más digna posible”.

Luis Ernesto Franco dedica mensaje a su esposa tras la muerte de su hija

Por su parte, Luis Ernesto Franco también expresó su sentir ante la pérdida de Leila y dedicó unas palabras a su esposa, en las que destacó el amor y la admiración que siente por ella después de atravesar juntos este proceso.

“Ya te amaba y admiraba profundamente antes, pero atravesar este doloroso camino a tu lado ha llevado mi amor y admiración por ti a un nivel completamente nuevo. De la mano, podemos capear cualquier tormenta”, escribió el actor.

En su mensaje, también manifestó su confianza en que ambos podrán salir adelante y afrontar el duelo unidos.

¿Qué es la hidropesía fetal, complicación que afectó a la hija de Luis Ernesto Franco?

La hidropesía fetal es de acuerdo con el sitio Medline Plus, una afección seria que ocurre cuando se acumulan cantidades anormales de líquido en dos o más zonas del cuerpo de un feto o recién nacido. Es un síntoma de problemas subyacente. Puede manifestarse mediante líquido alrededor de los pulmones o el corazón, en el abdomen o debajo de la piel.

Esta condición puede tener distintas causas, entre ellas alteraciones genéticas, problemas cardiovasculares, infecciones o incompatibilidades sanguíneas, su pronóstico depende del origen, la gravedad y las posibilidades de tratamiento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento