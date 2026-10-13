Conductor de aplicación busca refugio en la 25 Zona Militar, Puebla, ante presunto intento de asalto

En Puebla, un conductor de taxi evitó ser asaltado. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Un conductor de una plataforma de transporte por aplicación vivió momentos de tensión luego de que un pasajero presuntamente intentara asaltarlo en Puebla. El chofer compartió un video en el que se observa parte del recorrido y las acciones que lo llevaron a sospechar de las intenciones del hombre.

Fuerte video en Puebla

Aunque el metraje corresponde a abril de este año, recientemente salió a la luz. En las imágenes se observa al supuesto pasajero abordar el vehículo y comenzar a conversar con el conductor.

#LosTitulares | 🚨 En Puebla un conductor de aplicación buscó refugio en las instalaciones de la 25 Zona Militar ante la sospecha de que su pasajero pretendía asaltarlo.



La reacción de su esposa, quien seguía el trayecto a distancia, habría sido clave para que cambiara de… pic.twitter.com/vHkBe412JI — LosTitulares (@_LosTitulares) October 13, 2026

Después de iniciar el recorrido, transcurrieron un par de minutos hasta que el hombre pidió utilizar el Bluetooth del automóvil. El chofer accedió; sin embargo, comenzó a notar movimientos que le parecieron extraños, por lo que decidió comunicarse con su esposa para mantenerla al tanto de la situación.

La mujer comenzó a seguir el viaje a distancia y, mediante la cámara de seguridad instalada en el automóvil, se mantuvo pendiente de lo que ocurría en el interior de la unidad. Durante el trayecto, el pasajero pidió al conductor ingresar por calles solas. El chofer le respondió que la aplicación no le permitía realizar esos cambios en el recorrido.

La preocupación aumentó cuando la esposa le advirtió que el hombre se había cubierto el rostro. Ante esta situación, el conductor se mantuvo alerta y decidió acelerar, mientras el pasajero continuaba dándole indicaciones.

Pasajero desciende del vehículo y escapa

De acuerdo con la secuencia, el supuesto pasajero observó la 25 Zona Militar y finalmente descendió del automóvil para después escapar corriendo. El conductor también bajó de la unidad, pero antes se quitó el cinturón de seguridad, lo que activó una alarma en el vehículo. En ese momento, expresó: “Me quería asaltar”.

Conductor llega a la 25 Zona Militar de Puebla

En las imágenes de la cámara de seguridad también se observa el exterior de la 25 Zona Militar. Cuando el chofer descendió del automóvil, uno de los soldados sacó su arma.

La 25 Zona Militar se encuentra sobre avenida Libertad, en Puebla. El video muestra parte de lo ocurrido después de que el conductor enfrentara la situación que consideró un posible intento de asalto.

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