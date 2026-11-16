Recuperan cuerpos de padre e hijas en gruta de Cuetzalan tras más de cuatro meses

Rescate de los cuerpos en Cuetzalan. Foto: Genaro Zepeda

Después de más de cuatro meses finalmente fueron recuperados los cuerpos de Ismael Peña y sus dos hijas, Karime y Jazmín Lizbeth, quienes perdieron la vida el pasado 7 de julio, luego de ser sorprendidos por una creciente de agua dentro de la gruta de Chichicazapan, ubicada en el municipio de Cuetzalan del Progreso, en la Sierra Nororiental de Puebla.

El operativo se reanudó el 10 de noviembre, cuando la disminución de las lluvias permitió que rescatistas especializados volvieran a ingresar a la caverna. Entre el viernes 13 y el domingo 15 de noviembre, los equipos recuperaron primero los cuerpos de las dos jóvenes y, un día después, el de su padre.

¿Qué pasó en la gruta de Chichicazapan?

La tarde del 7 de julio, la familia, originaria del municipio poblano de Chignautla, entró a la gruta acompañada de otras personas y un guía turístico. Durante el recorrido, las lluvias intensas en la región elevaron de forma repentina el nivel de un río subterráneo.

La corriente arrastró a cuatro personas en un tramo de difícil acceso: Ismael Peña, de 40 años, sus hijas Karime Antonio Peña, de 24, y Jazmín Lizbeth Peña Antonio, de 20, además de Gerardo Julián de los Santos, de 31 años.

Agustín Julián Benito, hermano de Gerardo y pareja de una de las jóvenes, logró salir de la caverna para pedir ayuda. Araceli Antonio Peña, esposa de Ismael, y el guía se resguardaron dentro de la gruta hasta que los equipos de emergencia los localizaron con vida.

En los primeros días de búsqueda, los rescatistas recuperaron el cuerpo de Gerardo y lo entregaron a sus familiares para que fuera sepultado en Chignautla.

¿Por qué tomó más de cuatro meses recuperar los cuerpos?

Los equipos localizaron los cuerpos de Ismael y sus hijas en una zona profunda de la gruta, detrás de una cascada y cerca de una poza. Llegar hasta ese punto tomaba entre tres y cuatro horas desde la entrada de la caverna. En el trayecto, los rescatistas debían cruzar pasos estrechos, corrientes de agua y terrenos accidentados.

En las primeras maniobras participaron brigadas de Puebla y de otras entidades especializadas en espeleología, buceo y descenso con cuerdas. Los equipos instalaron cuerdas y estructuras provisionales para facilitar el paso, pero las corrientes subterráneas obligaron a suspender la extracción durante varios meses.

En julio, los familiares pidieron a las autoridades que mantuvieran los trabajos y les informaran sobre las condiciones en las que se encontraban los cuerpos. En noviembre, con la disminución de las lluvias, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres de Puebla evaluó la reanudación de las maniobras.

Con estas acciones concluyó una de las operaciones de rescate más prolongadas registradas este año en territorio poblano.

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