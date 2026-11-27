Como parte de las políticas públicas que impulsa el alcalde Pepe Chedraui y la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, en favor de la seguridad alimentaria, se llevó a cabo una nueva entrega de apoyos del programa “Alimentación Imparable” en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan.

En este sentido, el presidente municipal, Pepe Chedraui, afirmó que este es un programa que apoya al bolsillo de las y los ciudadanos. Asimismo, contribuye a tener una buena alimentación para que la niñez pueda crecer sanamente, para que las juventudes salgan adelante y que a las personas adultas mayores no les falte absolutamente nada.

“Y todo esto lo hacemos de la mano del Gobierno del estado, del gobernador Alejandro Armenta para poder llegar más, multiplicar nuestros recursos y que esto llegue directamente a sus casas”, agregó.

Durante su intervención, la presidenta del Patronato, MariElise Budib, reconoció el esfuerzo que realizan diariamente las familias en sus hogares y destacó que estos apoyos alimentarios representan una ayuda importante para quienes más lo necesitan. Asimismo, señaló que los productos que integran las despensas forman parte de la canasta básica y cumplen con los estándares de calidad establecidos por el Sistema Nacional DIF.

El programa Alimentación Imparable entregó despensas. Foto: Gob. Puebla capital

“En el DIF Puebla Capital queremos ser un espacio cercano que escucha, que entiende y que busca soluciones reales a los que viven su día a día. Pepe y yo queremos que tengan la certeza de que cuentan con nosotros, que detrás de cada entrega hay personas comprometidas con su bienestar, trabajando con la intención de hacer su vida un poco más tranquila. Aquí tienen un DIF de puertas abiertas, un DIF que está cerca, que camina con ustedes y que va a seguir haciendo todo lo posible por sus familias”. MariElise Budib, presidenta del Patronato

Por su parte, el director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, señaló que este programa tiene como objetivo llegar a todos los rincones de la ciudad. Mencionó que se han recorrido colonias, barrios, unidades habitacionales y juntas auxiliares para acercar estos apoyos, integrados por alimentos nutritivos que contribuyen a cubrir las necesidades básicas de las familias.

Cabe señalar que, desde el inicio del programa “Alimentación Imparable”, las despensas se entregan totalmente gratuitas, con un apoyo de hasta tres cajas por persona beneficiaria.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso de fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de vida de los sectores que más lo necesitan, entre ellos personas adultas mayores, niñas y niños en edad escolar, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como personas con discapacidad.

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