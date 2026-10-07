Detuvieron a tu familiar por ICE y no tienes abogado: la herramienta gratuita para pedir su liberación

Detención migratoria en Estados Unidos. Foto: Envato.

Cuando ICE detiene a un familiar, el problema no termina en saber dónde está. Empieza una carrera contra el tiempo para entender su caso, encontrar ayuda legal y saber si existe alguna vía para pedir su salida de detención. DetentionHelp ofrece una herramienta gratuita para preparar una petición federal de habeas corpus incluso cuando la persona no tiene abogado.

La herramienta está disponible en español y fue creada por tres organizaciones sin fines de lucro especializadas en inmigración. No pertenece al gobierno de Estados Unidos.

¿Qué hacer si ICE detuvo a un familiar y no tienes abogado?

Lo primero es localizar a la persona y confirmar dónde se encuentra detenida.

ICE tiene un Online Detainee Locator System que permite buscar a adultos bajo custodia migratoria utilizando su A-Number o ciertos datos personales. La agencia advierte que el sistema puede no mostrar inmediatamente a una persona después de su detención.

Después viene una parte mucho más complicada: entender qué opciones existen para intentar conseguir su libertad.

Ahí aparece DetentionHelp, una plataforma gratuita que permite a una persona detenida o a un familiar que la esté ayudando preparar una petición de habeas corpus para solicitar que un tribunal federal revise la detención. Y esto merece una aclaración importante: no es una herramienta que “saque” automáticamente a alguien de la cárcel migratoria. Tampoco sustituye la representación de un abogado. Lo que hace es ayudar a preparar documentos legales para llevar el caso ante un tribunal federal.

¿Cómo funciona DetentionHelp para una persona detenida por ICE?

El proceso comienza con preguntas sobre la situación migratoria y las circunstancias de la detención. Según la propia plataforma, pueden ser hasta 20 preguntas para determinar si la herramienta puede servir en ese caso.

Después, la persona puede revisar posibles argumentos legales y contar con sus propias palabras qué ha ocurrido.

Al terminar, el sistema genera un paquete en PDF que puede incluir:

Una Petition for a Writ of Habeas Corpus

Una hoja de presentación para el tribunal

Información y argumentos legales relacionados con el caso

Instrucciones para presentar los documentos

Una solicitud para no pagar determinadas tarifas judiciales, si corresponde

Una solicitud opcional para pedir que el tribunal designe un abogado

La plataforma fue desarrollada por Asylum Seeker Advocacy Project, Human Rights First y National Immigration Project, tres organizaciones sin fines de lucro. Sus responsables aclaran que no forman parte del gobierno estadounidense.

¿Qué es una petición de habeas corpus en un caso de inmigración?

El nombre puede sonar intimidante, pero la idea central es más sencilla. Una petición de habeas corpus permite pedir a un tribunal federal que revise si una persona está siendo detenida legalmente. En determinados casos, el juez puede ordenar su liberación o solicitar que se realice una audiencia de fianza.

Agentes de ICE ya pueden usar guantes eléctricos. Foto: Shutterstock.

Esto es distinto de pelear directamente contra una orden de deportación o de modificar el estatus migratorio. DetentionHelp explica que una petición de habeas corpus no cambia el estatus migratorio de una persona. Incluso si el tribunal ordena su liberación, el proceso migratorio puede continuar.

Es una diferencia fundamental. Confundir ambas cosas podría generar expectativas que la herramienta nunca promete.

¿En qué casos puede ayudar esta herramienta gratuita?

Cada caso es diferente y la decisión final corresponde al tribunal.

DetentionHelp señala que algunas peticiones de habeas corpus han tenido éxito en situaciones como detenciones prolongadas, ciertas redetenciones, emergencias médicas en detención, determinados casos relacionados con TPS, DACA o SIJS y arrestos que se alegan como ilegales, entre otras circunstancias.

Eso no significa que una persona que se encuentre en alguna de esas situaciones vaya a ser liberada.

De hecho, la propia organización advierte que miles de inmigrantes han ganado peticiones de habeas corpus desde 2025, pero también miles las han perdido. El resultado depende de los hechos del caso, el tribunal, el juez y otros factores.

¿Puede un familiar usar DetentionHelp por alguien detenido por ICE?

Sí. Esta posibilidad resulta especialmente relevante para las familias que están intentando ayudar desde fuera del centro de detención. La plataforma permite que un familiar responda las preguntas utilizando la información de la persona detenida, no la suya.

Para hacerlo resulta útil tener a mano documentos migratorios y datos como:

A-Number

Nombre del centro de detención

Fecha en que comenzó la detención

Información del proceso migratorio

Problemas ocurridos durante la detención

Información financiera

Intentos previos para conseguir representación legal

Pero hay una condición que no debería pasar desapercibida: la persona detenida debe decidir si quiere presentar la petición y debe firmarla. El familiar puede ayudar a preparar la información, pero no puede presentarse como abogado si no lo es.

¿La herramienta garantiza que ICE libere a tu familiar?

No. Y aquí conviene bajar cualquier expectativa exagerada. DetentionHelp puede facilitar la preparación de una petición, pero un juez decide qué ocurre con el caso.

Incluso si una petición tiene éxito, el resultado puede ser una orden de liberación o una audiencia de fianza. Ganar la petición no significa necesariamente ganar la audiencia de fianza ni resolver el proceso migratorio completo.

Además, presentar un habeas corpus puede tener riesgos. DetentionHelp advierte que, en determinadas circunstancias, una petición puede afectar los tiempos de un proceso de deportación, especialmente si ya existe una orden final de expulsión. Por eso, cuando sea posible, hablar con un abogado de inmigración sigue siendo la opción más prudente.

¿Dónde encontrar la herramienta para ayudar a un familiar detenido por ICE?

DetentionHelp está disponible en inglés, español y chino, y permite comenzar el proceso directamente desde su plataforma.

Si una familia no sabe siquiera dónde está detenido su ser querido, primero puede utilizar el localizador oficial de ICE. La agencia también mantiene una línea de información de ERO, 1-888-351-4024, disponible de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., hora del Este, con asistencia en español.

Para una familia que acaba de recibir la noticia de una detención, tener estas opciones reunidas en un solo lugar puede hacer una diferencia enorme.

Foto: Shutterstock

No porque exista un botón para “liberar” a alguien.

Sino porque, cuando no hay dinero para contratar inmediatamente a un abogado y el miedo empieza a paralizarlo todo, tener una ruta concreta para localizar al detenido, entender la situación y preparar una posible petición ante un tribunal federal es mucho mejor que quedarse sin saber qué hacer.

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