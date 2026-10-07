Morena y Tatiana Clouthier: ¿qué rompió su relación con AMLO?

El proceso interno de Morena para definir a sus perfiles rumbo a las próximas elecciones es analizado por Pamela Cerdeira, quien cuestiona el mecanismo utilizado por el partido para seleccionar a quienes competirán por distintos cargos.

En su espacio de opinión, la periodista señala que Morena ya comenzó a definir a sus aspirantes, aunque utiliza una denominación distinta a la de precandidatos. Desde su perspectiva, esta diferencia en los términos genera cuestionamientos sobre la manera en que el partido desarrolla sus procesos internos frente a las reglas electorales.

Tatiana Clouthier y la elección en Nuevo León

Cerdeira también aborda el caso de Tatiana Clouthier y la decisión de Morena en Nuevo León. En su análisis, señala que Clouthier habría contado con características que la colocaban entre los perfiles competitivos, pero finalmente no fue la persona elegida por el partido.

¿Qué pasó entre Tatiana Clouthier y AMLO?

Finalmente, Pamela Cerdeira plantea una pregunta sobre la relación entre Tatiana Clouthier y Andrés Manuel López Obrador (AMLO): qué pudo provocar el distanciamiento entre ambos. Cerdeira recuerda el papel que atribuye a Clouthier en la campaña que llevó a López Obrador a la Presidencia de México.

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