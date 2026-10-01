Vuelca autobús de pasajeros en la México-Tuxpan; hay 15 lesionados y bloqueo carretero

Accidente sobre la carretera México-Tuxpan. Foto: Genaro Zepeda.

Un autobús de pasajeros de la línea Conexión volcó este jueves sobre la carretera federal México–Tuxpan, a la altura del kilómetro 135, cerca de la localidad de Jalapilla, en el municipio de Xicotepec, ubicado en la Sierra Norte de Puebla. Este accidente dejó 15 personas lesionadas y mantiene bloqueada la circulación.

Autobús vuelca en la México-Tuxpan

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús número 1125, con placas 61HA4J, salió de la Ciudad de México con destino a Poza Rica, Veracruz, y circulaba con dirección a Villa Ávila Camacho, conocida como La Ceiba, cuando alrededor de las 6:30 horas ocurrió el percance, testigos refieren que el chofer se quedó dormido por lo que perdió el control y volcó.

Tras el accidente, la unidad quedó atravesada sobre la carpeta asfáltica, obstruyendo los dos carriles.

Cuerpos de emergencia se movilizaron para atender a los pasajeros, siendo el saldo preliminar de 15 personas lesionadas, varias de las cuales requirieron ser trasladadas al Hospital del IMSS de La Ceiba para recibir atención médica. El resto de los pasajeros logró salir del autobús y ponerse a salvo.

No hay paso en la carretera

Debido al percance, no hay paso en la carretera, mientras continúan las maniobras para retirar el autobús y liberar ambos carriles.

Además, en el mismo tramo se registró un segundo accidente, luego de que un automóvil blanco chocara por alcance contra la parte trasera de una unidad tipo combi de la línea TUX. En este caso únicamente se reportaron daños materiales, sin personas lesionadas.

Autoridades recomiendan a los automovilistas evitar la zona y extremar precauciones ante las condiciones de pavimento mojado.

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