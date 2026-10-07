¿Pensión de más de 17 mil pesos? Así puedes recibir el complemento del Fondo de Pensiones

Aumentar la pensión es posible. Foto: Cuartoscuro

Tener una pensión superior a los 17 mil pesos es posible para algunas personas a través del Fondo de Pensiones para el Bienestar. El fideicomiso público tiene como objetivo otorgar un complemento económico a la pensión de determinadas personas trabajadoras para contribuir a que tengan una vida digna durante la vejez.

Los recursos del fondo provienen de aportaciones de diferentes instituciones y se utilizan para complementar el monto de la pensión que corresponda a la persona trabajadora.

¿A quiénes beneficia el Fondo de Pensiones?

El fondo beneficia a personas trabajadoras de 65 años o más que hayan cotizado en el IMSS desde el 1 de julio de 1997, o que estén en el ISSSTE bajo el régimen de cuentas individuales.

Además, deben cumplir con el requisito relacionado con el sueldo: tener un salario igual o inferior a la cantidad promedio registrada por el IMSS en 2024.

El complemento puede llevar la pensión hasta 17 mil 364 pesos mensuales, cantidad equivalente al salario mensual promedio registrado por el IMSS en 2025.

Este monto deberá actualizarse cada 1 de enero, de acuerdo con la inflación estimada para el año correspondiente.

El pago del complemento está sujeto a la suficiencia del Fondo y a las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿El Fondo sustituye a las Afores?

No. El Fondo de Pensiones para el Bienestar no sustituye a las Afores.

El fideicomiso administra recursos que se le transfieran de personas de 70 años o más en el caso del IMSS y de 75 años para el ISSSTE, cuando no tengan una relación laboral vigente y no hayan cotizado durante el último año.

Si una persona no se encuentra en ese supuesto, su saldo no pasará al Fondo de Pensiones para el Bienestar y sus recursos permanecerán en su Afore.

De esta manera, el fondo funciona como un mecanismo para otorgar un complemento económico a las pensiones de quienes cumplen con los requisitos establecidos.

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