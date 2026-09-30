Por ir viendo el celular, joven cae en coladera abierta en Puebla; video

En Puebla, una mujer cayó a una coladera. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Un video compartido durante la tarde-noche en Puebla captó el momento en que una mujer cayó a una coladera que se encontraba abierta debido a que no tenía tapa.

Joven cae a coladera en Puebla

El metraje fue replicado en diversas cuentas de redes sociales, como la del periodista @ALunaSilva. En las imágenes se observa que el lunes 28 de septiembre, alrededor de las 19:20 horas, una mujer vestida de blanco caminaba por Santa Bárbara cuando ocurrió el accidente.

Antes de caer a la coladera abierta, la joven iba mirando su teléfono celular. Sin embargo, tuvo suerte, ya que una de sus piernas no entró por completo al agujero y esto le sirvió de apoyo. Rápidamente, dos personas se acercaron para ayudarla. Una de ellas le tendió la mano para que pudiera salir de la coladera.

Después de ponerse a salvo, la joven intercambió algunas palabras con las personas que la auxiliaron. Aparentemente, sólo sufrió algunos golpes por la caída. Tras revisarse, tomó su botella de agua y su bolso para retirarse del lugar.

Probablemente, un sujeto robó la tapa de la coladera, lo que generó un riesgo para los peatones que transitan por la zona, especialmente para quienes caminan distraídos.

Coladeras abiertas

Aunque en Puebla el accidente no pasó a mayores, en 2022 ocurrió un caso en la Ciudad de México que tuvo consecuencias fatales. Dos hermanas, de 15 y 23 años, murieron luego de caer en una coladera sin tapa ubicada en la alcaldía Iztacalco. El hecho ocurrió la noche del 10 de noviembre, cuando ambas se dirigían al concierto que la banda Zoé ofreció en el Palacio de los Deportes.

Las jóvenes caminaban por el paso peatonal de Río de la Piedad y Añil, en la colonia Granjas México Poniente, cuando cayeron en una coladera abierta ubicada en las inmediaciones del Metro Velódromo.

Su padre intentó auxiliarlas y sacarlas del lugar, pero no consiguió rescatarlas. Las dos mujeres murieron ahogadas en las aguas negras y posteriormente sus cuerpos fueron extraídos por cuerpos de emergencia.

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