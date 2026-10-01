Familia de Renee Good, muerta por disparos de agente de ICE, demanda al gobierno de Trump por homicidio

Foto: AFP

La familia de Renee Good, una mujer estadounidense de 37 años que murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), presentó este jueves dos demandas contra el gobierno de Donald Trump por su muerte en Minneapolis, Estados Unidos, ocurrida en enero durante una protesta contra las redadas migratorias.

Las acciones legales fueron presentadas ante un tribunal federal y reclaman una indemnización por la muerte de Good, además de acusar a funcionarios y agentes de participar en una supuesta conspiración para violar derechos civiles.

¿Qué reclama la familia de Renee Good?

Una de las demandas señala directamente a Estados Unidos y solicita una indemnización al amparo de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios. La familia acusa homicidio culposo, negligencia y otras conductas indebidas relacionadas con la muerte de Good.

La segunda demanda sostiene que existió una conspiración para violar derechos civiles al amparo de disposiciones de la Ley Ku Klux Klan de 1871.

De acuerdo con esa demanda, la operación migratoria habría apuntado deliberadamente contra comunidades somalíes e hispanas y habría buscado intimidar a quienes protestaban o vigilaban las acciones de los agentes federales.

¿A quiénes señala la segunda demanda?

Entre los señalados se encuentra Jonathan Ross, el agente de ICE que disparó contra Good, además de funcionarios de alto nivel del gobierno de Trump.

La demanda menciona a Kristi Noem, entonces secretaria de Seguridad Nacional, y a Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca.

La familia también sostiene que ambos funcionarios acusaron a Good de terrorismo. Según el texto presentado por sus abogados, Noem afirmó ante la prensa que la mujer había intentado atropellar a un agente de las fuerzas del orden.

¿Qué ocurrió con Renee Good?

Good murió a bordo de su automóvil después de recibir los disparos del agente de ICE durante una protesta contra las redadas migratorias en Minneapolis.

Un video del tiroteo muestra a Good hablando con los agentes desde el interior de su vehículo antes de intentar alejarse.

La demanda de la familia sostiene que Good estaba desarmada, que no era sospechosa de ningún delito y que se alejaba del agente cuando este disparó.

Los abogados de la familia calificaron su muerte como un hecho que no fue accidental y señalaron que, desde su perspectiva, fue consecuencia de políticas que fomentaban enfrentamientos agresivos.

Gobierno de Trump defiende actuación de sus agentes

El gobierno de Trump ha defendido su ofensiva contra la inmigración irregular y la actuación de sus agentes, al sostener que el uso de fuerza letal en el caso de Good estuvo justificado.

La muerte de la mujer provocó protestas en Minneapolis y aumentó el escrutinio sobre la campaña de deportaciones impulsada por el gobierno estadounidense.

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