Vivienda para el Bienestar en Tequisquiapan: así puedes registrarte al programa

Registros de Vivienda para el Bienestar en Tequisquiapan. Foto: Héctor Magaña

Autoridades anuncian que ya están abiertos los registros para el programa Vivienda para el Bienestar en Tequisquiapan, por lo que compartieron los requisitos y documentos que necesitan presentar las y los interesados en obtener sus beneficios en este municipio de Querétaro.

Abren registros de Vivienda para el Bienestar en Tequisquiapan

El presidente municipal de Tequisquiapan, Héctor Magaña, dio a conocer a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que se abrieron los registros para inscribirse al programa Vivienda para el Bienestar, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y de la Secretaría de Bienestar.

De acuerdo con el edil queretano, gracias a este programa, muchas familias podrán tener la oportunidad de acceder a una vivienda propia, “un hogar donde puedan crecer, construir sus sueños y vivir con mayor tranquilidad”.

¿Dónde y hasta cuánto estarán abiertos los registros?

El alcalde de Tequisquiapan señala que el equipo de la CONAVI estará en el Auditorio Municipal para recibir a las personas interesadas en registrarse al programa Vivienda para el Bienestar.

Esto hasta el próximo sábado 26 de septiembre, en un horario de las 10:00 a las 14:00 horas.

¿Cuáles son los requisitos?

El programa de Vivienda para el Bienestar está dirigido a las siguientes personas:

Mayores de edad, preferentemente con dependientes económicos

Que no cuenten con vivienda propia

Que no sean derechohabientes de Infonavit, Fovissste o cualquier otra institución de vivienda

Con ingreso familiar menor a dos salarios mínimos (17 mil 800 pesos mensuales)

No haber recibido antes un apoyo de vivienda

Requisitos y documentos que se necesitan presentar en original y copia:

Identificación oficial vigente con fotografía: credencial para votar, licencia de conducir, pasaporte, credencial del INAPAM, carta de identidad o documento oficial equivalente

credencial para votar, licencia de conducir, pasaporte, credencial del INAPAM, carta de identidad o documento oficial equivalente Clave Única de Registro de Población (CURP): de impresión reciente, tanto de la persona solicitante como de sus dependientes económicos

de impresión reciente, tanto de la persona solicitante como de sus dependientes económicos Comprobante de domicilio: documento con antigüedad no mayor a tres meses, como recibos de agua, luz, predial, teléfono, internet, estado de cuenta bancario o constancia de residencia emitida por autoridad competente

documento con antigüedad no mayor a tres meses, como recibos de agua, luz, predial, teléfono, internet, estado de cuenta bancario o constancia de residencia emitida por autoridad competente Comprobante o declaración de ingresos: recibo de pago reciente o formato de declaración de ingresos

recibo de pago reciente o formato de declaración de ingresos Certificado médico: en caso de que la persona solicitante o algún integrante del hogar tenga una discapacidad, debe presentarse una constancia, certificado o documento médico equivalente, emitido por una institución pública de salud, que lo acredite.

en caso de que la persona solicitante o algún integrante del hogar tenga una discapacidad, debe presentarse una constancia, certificado o documento médico equivalente, emitido por una institución pública de salud, que lo acredite. Certificado de no propiedad: si la persona resulta beneficiaria, deberá tramitar y entregar el documento de no propiedad emitido por el Registro Público de la Propiedad o su equivalente

Si tienen dudas, el edil de Tequisquiapan señala que también pueden acercarse al personal de la CONAVI para resolverlas.

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