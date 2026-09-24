Vivienda para el Bienestar en Tequisquiapan: así puedes registrarte al programa
La convocatoria del programa Vivienda para el Bienestar en Tequisquiapan estará abierta hasta este 26 de septiembre.
Autoridades anuncian que ya están abiertos los registros para el programa Vivienda para el Bienestar en Tequisquiapan, por lo que compartieron los requisitos y documentos que necesitan presentar las y los interesados en obtener sus beneficios en este municipio de Querétaro.
Abren registros de Vivienda para el Bienestar en Tequisquiapan
El presidente municipal de Tequisquiapan, Héctor Magaña, dio a conocer a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que se abrieron los registros para inscribirse al programa Vivienda para el Bienestar, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y de la Secretaría de Bienestar.
De acuerdo con el edil queretano, gracias a este programa, muchas familias podrán tener la oportunidad de acceder a una vivienda propia, “un hogar donde puedan crecer, construir sus sueños y vivir con mayor tranquilidad”.
¿Dónde y hasta cuánto estarán abiertos los registros?
El alcalde de Tequisquiapan señala que el equipo de la CONAVI estará en el Auditorio Municipal para recibir a las personas interesadas en registrarse al programa Vivienda para el Bienestar.
Esto hasta el próximo sábado 26 de septiembre, en un horario de las 10:00 a las 14:00 horas.
¿Cuáles son los requisitos?
El programa de Vivienda para el Bienestar está dirigido a las siguientes personas:
- Mayores de edad, preferentemente con dependientes económicos
- Que no cuenten con vivienda propia
- Que no sean derechohabientes de Infonavit, Fovissste o cualquier otra institución de vivienda
- Con ingreso familiar menor a dos salarios mínimos (17 mil 800 pesos mensuales)
- No haber recibido antes un apoyo de vivienda
Requisitos y documentos que se necesitan presentar en original y copia:
- Identificación oficial vigente con fotografía: credencial para votar, licencia de conducir, pasaporte, credencial del INAPAM, carta de identidad o documento oficial equivalente
- Clave Única de Registro de Población (CURP): de impresión reciente, tanto de la persona solicitante como de sus dependientes económicos
- Comprobante de domicilio: documento con antigüedad no mayor a tres meses, como recibos de agua, luz, predial, teléfono, internet, estado de cuenta bancario o constancia de residencia emitida por autoridad competente
- Comprobante o declaración de ingresos: recibo de pago reciente o formato de declaración de ingresos
- Certificado médico: en caso de que la persona solicitante o algún integrante del hogar tenga una discapacidad, debe presentarse una constancia, certificado o documento médico equivalente, emitido por una institución pública de salud, que lo acredite.
- Certificado de no propiedad: si la persona resulta beneficiaria, deberá tramitar y entregar el documento de no propiedad emitido por el Registro Público de la Propiedad o su equivalente
Si tienen dudas, el edil de Tequisquiapan señala que también pueden acercarse al personal de la CONAVI para resolverlas.
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