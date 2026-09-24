Tu recibo de luz en California puede incluir este crédito de 75 dólares: cómo saber si te corresponde

El crédito se aplica automáticamente en agosto y septiembre de 2026. Foto: Envato

Millones de hogares de California pueden recibir un crédito promedio de 75 dólares al mes en su factura de electricidad durante agosto y septiembre debido al California Climate Credit, un programa estatal que devuelve a los consumidores parte de los ingresos obtenidos por el mercado de emisiones.

El beneficio se aplica automáticamente a los clientes residenciales elegibles, por lo que no es necesario llenar formularios ni presentar una solicitud.

La cantidad exacta depende de la compañía que presta el servicio. PG&E, Southern California Edison y San Diego Gas & Electric tienen montos diferentes para cada uno de los dos meses.

¿Cómo aparece el crédito en la factura?

El consumidor no tiene que solicitar el beneficio ni registrarse en un programa. El crédito aparece directamente como una partida en el recibo de electricidad, identificada como “CA Climate Credit” o “California Climate Credit”.

Además del monto, las facturas incluyen un mensaje que explica brevemente el origen del beneficio. La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) establece que los clientes elegibles deben recibirlo de forma automática mientras mantengan activo el servicio eléctrico durante el periodo de distribución.

Esto significa que un cliente que normalmente paga una factura de electricidad de 150 dólares, por ejemplo, podría ver un crédito de 36.18 dólares si pertenece a PG&E. El monto final a pagar dependerá del resto de los cargos incluidos en esa factura.

Si el crédito no aparece, la CPUC recomienda contactar primero a la compañía eléctrica o al proveedor de servicio comunitario, ya que estas empresas pueden consultar directamente los registros de cada cuenta y verificar si existe algún problema con la aplicación del beneficio.

HUGE NEWS: Millions of California households are automatically getting an average $75 off their electric bills for August and September.



Thanks to the California Climate Credit, $886M collected from polluters are going back into the pockets of families across the Golden State. pic.twitter.com/XGZRes8cRY — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) September 22, 2026

¿Quiénes reciben el California Climate Credit?

El programa beneficia a los clientes residenciales de las compañías eléctricas propiedad de inversionistas que están reguladas por la CPUC, así como a los usuarios de proveedores de agregación de elección comunitaria, conocidos como CCA.

Entre las compañías participantes están PG&E, Southern California Edison, San Diego Gas & Electric, Pacific Power, Liberty Utilities y Bear Valley Electric Service.

Los clientes de las CCA que operan dentro de los territorios de estas compañías también pueden recibir el crédito.

El beneficio también alcanza a determinados clientes residenciales que tienen paneles solares o vehículos eléctricos. La CPUC señala que contar con estos sistemas no elimina la elegibilidad para recibir el crédito.

En los casos de viviendas móviles o propiedades con un sistema de medición administrado por el propietario, el beneficio también debe trasladarse al residente cuando el propietario recibe directamente la factura del servicio.

Hay una excepción importante. Los clientes de empresas eléctricas públicas como Sacramento Municipal Utility District (SMUD) y Los Angeles Department of Water and Power (LADWP) no reciben el California Climate Credit porque estas compañías no están reguladas por la CPUC.

¿Por qué el crédito se entrega en agosto y septiembre?

El calendario cambió en 2026. Tradicionalmente, el California Climate Credit eléctrico se distribuía en meses como abril y octubre, pero la CPUC decidió trasladar el beneficio a los periodos en los que las facturas suelen ser más altas.

El California Climate Credit forma parte del programa estatal Cap-and-Invest, que establece un mercado de permisos para empresas que emiten gases de efecto invernadero. Parte de los ingresos obtenidos mediante ese sistema se devuelve a los consumidores residenciales a través de sus facturas de electricidad.

Para 2026, el estado anunció 886 millones de dólares en créditos para clientes eléctricos, con un promedio de unos 75 dólares mensuales durante el periodo de verano. El gobierno de California señala que el programa Cap-and-Invest ha generado 37 mil millones de dólares en inversiones relacionadas con el clima desde su creación.

Para el consumidor, la parte más importante es verificar el recibo de agosto y septiembre. Si la cuenta es elegible, el crédito debe aparecer automáticamente, sin que sea necesario completar una solicitud o entregar información adicional.

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