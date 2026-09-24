Movilización por el 12 aniversario de Ayotzinapa: llegan camiones con familiares de los 43 estudiantes a la CNDH

Familiares de los 43 de Ayotzinapa se manifiestan en la CNDH. Foto: Cuartoscuro

23 autobuses con familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llegaron este jueves a las inmediaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la alcaldía La Magdalena Contreras, entre San Jerónimo y Periférico Sur en la Ciudad de México (CDMX), como parte de las movilizaciones por el 12 aniversario de la desaparición de los normalistas.

La concentración se realiza en la sede de la CNDH, ubicada sobre Periférico Sur, en la colonia San Jerónimo Lídice, por lo que se prevén afectaciones a la circulación en esta zona del sur de la Ciudad de México.

El movimiento forma parte de las actividades relacionadas con el aniversario de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. La propia CNDH ha documentado que cada año se realizan movilizaciones en la capital para exigir el esclarecimiento del caso de los estudiantes desaparecidos.

¿Dónde está la CNDH a la que llegaron los familiares de los 43?

La concentración se lleva a cabo en la sede Marco Antonio Lanz Galera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ubicada en Periférico Sur número 3469, colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía La Magdalena Contreras.

La ubicación es relevante para quienes circulan por el sur de la capital, debido a que la llegada de los autobuses y la presencia de manifestantes pueden generar complicaciones en las vialidades cercanas.

Arriban a CDMX normalistas de Ayotzinapa; alistan protesta en la CNDH



Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementaron un operativo de vigilancia en la caseta de Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca ante la llegada de un contingente de estudiantes de la… pic.twitter.com/KxcGUCgMXG — Abejorro (@AbejorroMedia) September 24, 2026

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (OVIAL) mantiene el seguimiento de las movilizaciones y de las condiciones de circulación en la Ciudad de México, por lo que sus reportes son la referencia para conocer cierres, afectaciones y alternativas conforme avance la jornada.

¿Qué vialidades pueden tener afectaciones por las movilizaciones de Ayotzinapa?

La zona que requiere mayor atención es Periférico Sur, particularmente en las inmediaciones de la sede de la CNDH.

La llegada de los contingentes puede provocar reducción de carriles o cierres conforme avance la concentración, por lo que automovilistas que tengan como destino el sur de la ciudad deben considerar rutas distintas a este tramo.

Entre las opciones reportadas para evitar la zona se encuentran, dependiendo del punto de partida y destino:

La Autopista Urbana Sur

Avenida Contreras

Boulevard de la Luz

No obstante, las condiciones pueden modificarse durante el día conforme avance la movilización. Por ello, se recomienda revisar los reportes de OVIAL antes de iniciar el recorrido y durante el traslado.

¿Qué se sabe de la movilización por el aniversario de Ayotzinapa?

La llegada de los familiares ocurre como parte de las actividades centrales por el aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

La CNDH ha señalado en documentos relacionados con el caso que las movilizaciones de madres y padres de los normalistas forman parte de las acciones que se realizan cada año en la CDMX para demandar verdad y justicia.

La comisión también ha informado que mantiene acciones relacionadas con el seguimiento de la Recomendación 15VG/2018 y que ha reconocido las demandas de las familias de los estudiantes desaparecidos. En un documento publicado en 2025, el organismo señaló que continuaba impulsando acciones relacionadas con la búsqueda, el esclarecimiento de los hechos, la identificación de responsables y la reparación integral para las víctimas y sus familias.

¿Qué recomienda OVIAL a los automovilistas?

Ante una jornada con movilizaciones, la recomendación es anticipar los desplazamientos y evitar, en la medida de lo posible, los puntos donde se concentren los contingentes.

OVIAL utiliza sus canales oficiales para informar sobre cierres y ofrecer alternativas viales cuando una movilización modifica la circulación. En sus reportes, el organismo identifica las vialidades afectadas y señala rutas alternativas dependiendo de la zona.

Para quienes circulen por el sur de la CDMX, es importante considerar que una afectación en Periférico Sur puede repercutir en vialidades conectadas con esta zona, por lo que conviene revisar las condiciones de tránsito antes de dirigirse hacia San Jerónimo Lídice.

La situación puede cambiar conforme lleguen más manifestantes y se desarrollen las actividades previstas por el 12 aniversario de Ayotzinapa.

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