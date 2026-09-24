Famosos latinos que querían ser deportistas antes de alcanzar la fama

El cantante colombiano Maluma. (Photo by VALERIE MACON / AFP)

Hay historias que no se cuentan en los escenarios ni en las canchas. Se esconden antes del éxito, cuando todo era apenas una posibilidad. Muchos de los famosos latinos que querían ser deportistas crecieron imaginando estadios llenos, camisetas sudadas y el sonido de la afición. Pero la vida, a veces, decide otra cosa. Y no siempre pregunta.

Hoy son cantantes, actores o presentadores reconocidos, pero antes de todo eso hubo una pelota, un guante o una rutina de entrenamiento que parecía el camino definitivo.

¿Quiénes querían ser deportistas antes de la fama?

Uno de los casos más llamativos es el de Maluma. De acuerdo con HOLA! Estados Unidos, el cantante colombiano soñaba con convertirse en futbolista profesional y llegó a jugar en las divisiones juveniles del Atlético Nacional y del Equidad Club Deportivo. El mismo medio recuerda que incluso años después, cuando ya era una estrella global, su nombre seguía sonando en conversaciones futboleras dentro de Colombia.

Ese pasado deportivo no era un juego. Era una posibilidad real.

En Ecuador, la historia de Danilo Carrera también tiene ese giro abrupto. Según reportes recogidos por HOLA! Estados Unidos y declaraciones del propio actor en entrevistas con medios como TVyNovelas, llegó a jugar en el fútbol profesional con el club Fuerza Amarilla, pero las lesiones marcaron el final de ese camino. Él mismo fue contundente al decir que el fútbol le dejó el cuerpo muy castigado. Sin espacio para idealizaciones.

¿Quiénes cambiaron el deporte por la actuación o la música?

El caso de William Levy es distinto, pero igual de revelador. HOLA! Estados Unidos recuerda que el actor cubano tuvo un nivel competitivo en béisbol y softbol durante su etapa universitaria en Estados Unidos. Sin embargo, la vida lo empujó hacia otro rumbo cuando decidió priorizar el bienestar económico de su familia. Una decisión que él mismo ha descrito como dolorosa.

Y ahí aparece un patrón silencioso: el talento no siempre desaparece, simplemente se reubica.

¿Qué otros famosos latinos querían ser deportistas y no lo lograron?

En Argentina, Julián Gil también vivió ese dilema. Según una entrevista retomada por HOLA! Estados Unidos, jugó en las fuerzas básicas de River Plate y soñaba con vestir la camiseta de su país. Pero la paternidad temprana cambió sus prioridades. A los 15 años ya enfrentaba decisiones que no tenían nada que ver con el fútbol.

En México, la historia de Alessandra Rosaldo apunta hacia otro escenario. Como ha recordado en publicaciones personales citadas por HOLA! Estados Unidos, en su infancia soñaba con representar a México en gimnasia olímpica. Era disciplina pura, entrenamientos exigentes y una idea fija: llegar a unos Juegos Olímpicos. No ocurrió, pero la constancia quedó.

¿Quiénes cambiaron el deporte por la música o el espectáculo?

El béisbol aparece una y otra vez en estas historias.

Daddy Yankee, por ejemplo, soñaba con ser pelotero profesional. HOLA! Estados Unidos señala que un incidente en su adolescencia truncó ese camino y lo llevó a la música, donde terminaría redefiniendo el género urbano. Aun así, nunca se alejó del diamante: años después volvió a participar en juegos de celebridades de la MLB.

En Puerto Rico, Johnny Lozada también lo confiesa sin rodeos. Según entrevistas recopiladas por medios como Mezcalent y citadas por HOLA! Estados Unidos, siempre quiso ser beisbolista, pero la música lo llevó por otro camino cuando se integró a Menudo.

¿Qué otros famosos latinos destacan entre los que querían ser deportistas?

La lista se vuelve casi incómoda por lo extensa.

Ricardo Arjona , según su biografía pública, fue seleccionado nacional de baloncesto en Guatemala antes de dedicarse a la música.

, según su biografía pública, fue seleccionado nacional de baloncesto en Guatemala antes de dedicarse a la música. Demián Bichir , como ha contado en entrevistas retomadas por HOLA! Estados Unidos, jugó fútbol en fuerzas básicas del América antes de apostar por la actuación.

, como ha contado en entrevistas retomadas por HOLA! Estados Unidos, jugó fútbol en fuerzas básicas del América antes de apostar por la actuación. Jencarlos Canela, influenciado por su padre, soñó con el béisbol profesional, aunque terminó participando solo en juegos de exhibición.

Incluso hay casos que rozan lo simbólico. Louis Tomlinson, aunque británico, es citado frecuentemente en medios latinos porque debutó con el Doncaster Rovers, cumpliendo temporalmente su sueño futbolístico antes de regresar a la música.

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