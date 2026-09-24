Muere César Raziel Hurtado, actor de “Pacto de Sangre” y “Vencer la culpa”

César Raziel Hurtado.

César Raziel Hurtado, actor mexicano que participó en producciones como “Vencer la culpa” y “Pacto de sangre”, murió este 23 de septiembre, confirmó Agencia LVAT mediante una publicación en Instagram.

Según reportes de medios, César Hurtado tenía 33 años al momento de su fallecimiento. Su última publicación en redes sociales fue compartida hace unas seis semanas y muestra al actor en la Ciudad de México.

Recientemente participó en la producción “Sobriedad, me estás matando”, donde trabajó a lado de actores como Maya Zapata y Alfonso Borbolla.

¿De qué murió César Hurtado?

La causa de muerte de César Hurtado no ha sido revelada, pero la Agencia LVAT confirmó el fallecimiento a través de un comunicado.

“No hay respuestas, aunque sé que todos las buscamos”, señaló el mensaje.

La agencia también describió a Hurtado como una persona cercana, talentosa y comprometida con su trabajo.

“Gracias, gracias por tu constancia, por tu formalidad, por tu talento, por tu carisma, por tu bondad”, se lee en la publicación.

“Transmitías paz y buena onda, como también me lo comunicaste de mi persona”.

¿Quién era César Hurtado?

César Raziel Hurtado Banda construyó una trayectoria en distintos ámbitos de la actuación.

En televisión participó en producciones de Televisa como “Vencer la culpa” y “Pacto de sangre”, proyectos que formaron parte de su trabajo frente a las cámaras.

Su carrera también llegó al cine con las películas “Sobriedad, me estás matando” y “Venganza póstuma”.

Además, formó parte de la serie “Man on Fire” y realizó trabajos en teatro y comerciales.

Hurtado estudió teatro en la Universidad Veracruzana y también cursó Psicología en la misma institución.

Otra agencia que compartió un mensaje de despedida fue rezacasting.

César Raziel Hurtado.

Colegas reaccionan a la muerte de César Hurtado

Después de confirmarse el fallecimiento, comenzaron a circular mensajes de personas que habían coincidido profesionalmente con el actor.

Entre las reacciones se encuentra la de la actriz Mónica Guevara, quien aseguró que había visto recientemente a Hurtado durante un proceso de casting.

“Nooo puede ser, acabo de estar en callback con él y estaba bien”, escribió.

La actriz también recordó que ambos habían trabajado recientemente en un comercial y expresó sus condolencias a la pareja y familia de Hurtado.