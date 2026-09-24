ICE prepara un nuevo método para detener migrantes: camionetas llegarían a sus operativos

Los operativos de ICE incluirán camionetas de detención: Foto: Shutterstock.

Si una redada de ICE ocurre en un barrio, una obra o cualquier otro punto del país, los agentes podrían tener pronto un recurso nuevo a pocos metros: camionetas adaptadas para retener temporalmente a las personas detenidas. El proyecto está en licitación y contempla unidades móviles de detención que permanecerían junto a los operativos, inicialmente en Pensilvania.

No se trata todavía de una práctica que ya esté ocurriendo en las calles. ICE está buscando contratar este sistema, según documentos oficiales obtenidos por el medio de investigación Project Salt Box y revisados por EL PAÍS.

¿Cómo funcionarían las camionetas de detención de ICE?

La idea cambia un detalle importante de los operativos migratorios.

Actualmente, cuando los agentes arrestan a una persona, deben trasladarla hacia una instalación de procesamiento o detención. El nuevo modelo permitiría que las personas permanezcan temporalmente en vehículos ubicados cerca del lugar de los arrestos, mientras los agentes continúan trabajando en la zona.

Los documentos describen las unidades como una extensión móvil de los centros de detención. Permanecerían junto a los equipos de arresto hasta que terminaran las operaciones o las camionetas alcanzaran su capacidad.

Y no serían simples vehículos de transporte.

Las especificaciones contemplan:

Jaulas interiores y paneles acrílicos para separar a los detenidos del conductor

para separar a los detenidos del conductor Cerraduras en puertas y ventanas

Radios de comunicación de respaldo

Al menos una unidad adaptada para personas con discapacidad

Dos agentes durante los viajes

Personal de transporte armado

La licitación forma parte de una expansión mucho mayor del sistema de detención migratoria. Los documentos contemplan contratos de 10 años para cuatro regiones y alrededor de 5 mil 500 camas. Para la región de Filadelfia, que incluye Pensilvania y Delaware, ICE solicita además equipos adicionales de transporte todos los días de la semana.

¿Dónde planea ICE utilizar las camionetas para detener migrantes?

El proyecto que se conoce actualmente contempla Pensilvania como uno de los puntos donde funcionarían estas instalaciones móviles.

La región de Filadelfia tendría siete ubicaciones para los equipos de transporte. También se contemplan nuevos centros operativos en Pittsburgh y Dover, Delaware.

Hay una precisión que importa para los migrantes y sus familias: las camionetas todavía no están desplegadas. Univision reportó que ICE se encuentra en la etapa de licitación y que la fecha límite para recibir las cotizaciones finales está prevista para el 26 de septiembre de 2026.

Eso significa que el proyecto puede cambiar antes de comenzar a funcionar.

¿Qué preocupa sobre las condiciones dentro de las camionetas de ICE?

Aquí aparece uno de los puntos más llamativos de los documentos.

Las especificaciones establecen requisitos de seguridad para los vehículos, pero no detallan de manera amplia las condiciones de las personas que permanecerían dentro de ellos. No se establecen reglas específicas sobre alimentación, agua, baños, temperatura o atención médica durante el tiempo de permanencia en las unidades.

Los documentos sí incluyen una exigencia general: los detenidos deben ser transportados de manera segura y humana.

También existe una restricción relacionada con los viajes en autobús: salvo una emergencia, las mujeres no deberían permanecer en ellos durante más de 10 horas. El documento no establece un límite equivalente para los hombres ni fija cuánto tiempo podría permanecer una persona dentro de una camioneta utilizada como instalación móvil de detención.

Ese vacío es probablemente uno de los aspectos que más atención generará si el proyecto avanza.

¿Por qué ICE busca nuevas formas de detener migrantes?

La propuesta aparece en un momento de fuerte expansión de los arrestos migratorios.

Durante agosto de 2026, ICE arrestó a 50 mil 925 migrantes en Estados Unidos, según datos citados por BBC Mundo. La cifra fue prácticamente el doble de la registrada en agosto de 2025 y superó ampliamente los niveles de 2024.

Los mexicanos representaron 39% de los arrestos registrados bajo la administración Trump en los datos analizados por el Deportation Data Project. Después aparecen guatemaltecos, hondureños y venezolanos. Texas y Florida figuran entre los estados con mayor número de arrestos.

La magnitud de los operativos ayuda a entender por qué ICE busca ampliar su capacidad logística. La camioneta, en este caso, no sería simplemente un medio para mover detenidos. La propuesta busca mantener a los agentes en el lugar de la operación mientras las personas arrestadas esperan su traslado.

¿Qué relación tiene esto con el nuevo control sobre las visas?

La expansión de las detenciones ocurre mientras el gobierno estadounidense también endurece los mecanismos para detectar posibles irregularidades migratorias.

El Departamento de Estado lanzó recientemente un portal para reportar posibles casos de fraude o uso indebido de visas estadounidenses. Cualquier persona puede proporcionar información y el formulario incluso permite realizar el reporte de manera anónima.

El gobierno señala como posibles ejemplos de fraude el uso de documentos falsificados, planes de viaje fraudulentos, matrimonios simulados, ofertas laborales inventadas o el uso de una visa para actividades que no corresponden con sus condiciones.

Además, desde el 1 de octubre se ampliará la revisión de presencia en internet para determinadas categorías de visas no inmigrantes, entre ellas las visas TN y TD, utilizadas por profesionales bajo el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

Son medidas diferentes, pero forman parte de un mismo contexto: más revisión antes de entrar a Estados Unidos y mayor capacidad de control una vez que las autoridades consideran que existe una infracción migratoria.

Para los migrantes, la diferencia no es menor. Una camioneta estacionada junto a un operativo puede parecer un detalle logístico. En realidad, el proyecto plantea algo más amplio: que la infraestructura de detención esté cada vez más cerca del lugar donde ocurre el arresto.

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