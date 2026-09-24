¿México es el epicentro del narcotráfico?

| 12:28 | Redacción | Uno TV

El análisis señala que la actividad de los grupos criminales se ha diversificado.

Javier Solórzano opina que la relación entre México y Estados Unidos atraviesa un nuevo episodio de tensión por el narcotráfico, un problema que, de acuerdo con el análisis de la columna, también se encuentra relacionado con las negociaciones comerciales y el T-MEC.

La afirmación de que México es el “epicentro” del narcotráfico genera una discusión que, más allá del término utilizado, lleva a revisar las condiciones que existen en el país y su papel en la producción, distribución y circulación de drogas hacia Estados Unidos.

El análisis sostiene que esta problemática no puede reducirse a la actuación de uno u otro presidente municipal o político. La dimensión del fenómeno llevaría, de acuerdo con el planteamiento de la columna, a revisar otros niveles de la clase política.

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