EN VIVO: Devuelven casa a Doña Carlota, la mujer que se enfrentó a invasores en Chalco

Este jueves 24 de septiembre, la familia de Doña Carlota, conocida también como “abuelita justiciera”, recibirá la casa de Chalco, como parte de la devolución formal de las autoridades tras el despojo y enfrentamiento contra los invasores, ocurrido el 1 de abril del 2025.

Un juez de enjuiciamiento con sede en Texcoco ordenó la restitución del inmueble ubicado en la Unidad Habitacional Exhacienda de Guadalupe, en Candelaria Tlapala, luego de reconocer a Mariana Santana Alfaro, hija de Doña Carlota, como legítima propietaria.

La entrega está programada para este jueves 24 de septiembre, a las 12:00 horas. Uno TV te muestra En VIVO el momento de la entrega desde Chalco.

El hijo de Doña Carlota, Arturo Santana, señaló que este caso es un “parteaguas” para que las autoridades pusieran cartas en el despojo de viviendas en México. Personas realizan limpieza afuera de la vivienda previo a su entrega. Uno TV transmite EN VIVO desde la Unidad Habitacional Exhacienda de Guadalupe, en Chalco, el momento exacto de la devolución formal del inmueble a la familia de Doña Carlota. Tras el despojo sufrido en abril de 2025, un juez de Texcoco ordenó la restitución a Mariana Santana Alfaro, legítima propietaria. Ricardo Rivera da detalles de la diligencia y qué sigue en el caso.

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