Detienen en Querétaro a Erick “N”, alias “Trébol”, presunto criminal buscando por EE.UU.

Detienen a Erick “N”, alias “Trébol” en Querétaro. Foto: Gabinete de Seguridad

Autoridades federales dieron a conocer que lograron detener en el estado de Querétaro a un sujeto identificado como Erick “N”, alias “Trébol”, quien era buscado en Estados Unidos (EE.UU.) por ser miembro de una organización criminal trasnacional y acusado de tráfico de drogas.

Erick “N”, alias “Trébol”, detenido en Querétaro

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el área de INTERPOL, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron en Querétaro a Erick “N”, conocido como “Trébol”.

Esto en cumplimiento de una orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos, pues es requerido por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas por los presuntos delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

¿Quién es Erick “N”?

Las autoridades federales señalan que Erick “N” es un presunto integrante de una célula criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas entre México y Estados Unidos.

Según las investigaciones, esta organización estaría relacionada con el traslado de cocaína y metanfetamina desde territorio mexicano hacia el país vecino.

Cabe señalar que esta detención se realizó como parte de los mecanismos de cooperación entre las instituciones mexicanas y las autoridades internacionales para combatir las actividades del crimen organizado.

¿De qué delitos acusan a “Trébol” en Estados Unidos?

El Gabinete de Seguridad indica que la orden de detención con fines de extradición está relacionada con dos delitos por los que es requerido ante la justicia de Estados Unidos:

Asociación delictuosa

Delitos contra la salud

La Interpol participó en la detención en Querétaro

De acuerdo con las autoridades federales, en la captura de Erick “N” se dio la coordinación entre la FGR, la AIC-INTERPOL y la SSPC, como parte de las acciones contra las organizaciones criminales que operan entre México y Estados Unidos.

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